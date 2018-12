Home » Santé Pourquoi faut-il bien choisir sa viande ? Santé Pourquoi faut-il bien choisir sa viande ?

Le manger mieux est une question d’actualité qui interroge la plupart des consommateurs. Comment bien manger et surtout, comment bien choisir sa viande ? En effet, nombre d’études ont montré que manger des aliments sains était primordial pour une bonne santé.

La traçabilité de la viande, la clé d’une bonne alimentation

S’il y a bien un aliment qui est au coeur du débat du bien manger, c’est la viande. Scandales après scandales, qu’ils soient d’ordre sanitaire ou d’ordre moral, le rapport à la consommation de la viande est en mutation. Certains consommateurs décident de moins manger de viande tandis que d’autres décident de ne plus en manger du tout. Une autre part des consommateurs se tournent vers une consommation différente, et préfèrent désormais la qualité à la quantité.

La traçabilité de la viande est primordiale pour les consommateurs qui recherchent des produits de qualité. Exit la viande élevée à l’autre bout du monde dont on se sait finalement pas grand chose. Les éleveurs Français, concernés par la notion de qualité et de bien-être des animaux, proposent désormais aux consommateurs, des produits dont on connaît parfaitement l’origine.

Des normes sanitaires respectées

De bonnes conditions d’élevage et d’abattage des animaux sont importantes pour le consommateur. Choqués par les pratiques honteuses de certains abattoirs, des conditions dignes et des normes sanitaires respectées sont des éléments déterminants dans le choix et l’achat de la viande.

Enfin, le dernier élément important pour les Français est de s’assurer que la viande a été élevée sans hormones ni antibiotiques. Là encore, des études ont prouvé que tant les hormones que les antibiotiques, dont certains animaux sont littéralement gavés ont, à terme, un impact néfaste sur la santé du consommateur. Heureusement que des groupements d’éleveurs de volailles, de bovins ou d’autres animaux destinés à la consommation, s’engagent à proposer de la viande de qualité aux Français.

Consommer local, de la viande de bonne qualité à la traçabilité clairement énoncée sont des gages du bien manger.