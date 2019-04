Home » Santé Comment choisir un mobilier scolaire adapté ? Santé Comment choisir un mobilier scolaire adapté ?

Choisir un mobilier scolaire adapté est autant une question d’ergonomie que de respect des normes en vigueur. Il existe des fournisseurs spécialisés qu’on trouve facilement sur Internet. Ils garantissent un matériel répondant aux certifications de qualité.

Trouver un mobilier scolaire adapté à tous les âges

Équiper des bureaux d’entreprises ou des salles de classes nécessite de respecter les règles définies. Il s’agit en effet de choisir du mobilier scolaire adapté et ergonomique pour tous les utilisateurs. Les établissements scolaires, à ce titre, doivent être particulièrement vigilants. C’est un public de jeunes, en pleine croissance, qui va utiliser bureau et tabouret d’école pendant les cours. L’ameublement doit être à la fois pratique et confortable pour les élèves. On privilégie plutôt des sièges qui peuvent s’empiler, pour un rangement plus rapide.

Éviter les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Les collectivités doivent meubler les salles de classes avec du matériel fiable, offrant une garantie de longévité. En outre, il ne doit pas présenter de défaut conception susceptible de créer des troubles musculo-squelettiques ou TMS chez les enfants. De nombreuses études ont été menées sur ce sujet et les autorités ont adopté un certain nombre de règlements. En France, on applique les normes françaises : NF Mobilier Education, et celles retenues par l’Union Européenne. Il s’agit de proposer des fournitures solides mais également irréprochables en matière de confort au travail. Cela permet de préserver la santé et le bien être des usagers.

Comment se procurer le meilleur matériel de bureau ?

Les installations destinées aux écoles doivent avoir été certifiées AFNOR. Cette certification est un label de qualité et de sécurité. Les meubles ainsi garantis respectent les prescriptions imposées par la loi. Ils sont réputés solides et résistent au feu et aux détériorations. De cette façon, ils correspondent aux règles d’hygiène et de sécurité. Les achats destinés aux établissements scolaires représentent un gros investissement ; il faut donc vous adresser à un fournisseur de mobilier ergonomique. Facile à trouver en ligne, il vous conseillera sur le choix de l’ameublement compte tenu de vos impératifs.

N’hésitez pas à vous adresser à un spécialiste pour votre mobilier scolaire.