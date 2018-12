Home » Actu Noël : pourquoi ne pas offrir une poule naine ? Actu Noël : pourquoi ne pas offrir une poule naine ?

Elle est belle, elle est élégante, elle est petite et surtout, elle pond des œufs frais presque tous les jours. À l’approche des fêtes de fin d’année, dans les starting-blocks pour trouver une idée originale de cadeaux de Noël : « roule ma poule », pourquoi ne pas offrir (adopter) une poule naine ?! Et pour cause, la poule naine a plus d’un tour sous ses ailes. Un retour à la nature à l’image du thème de ces fêtes de fin d’année.

La poule naine, commis de cuisine et alliée du jardin

« Comme une poule qui a trouvé un couteau » et aussi surprenant que cela puisse paraître, la poule attitude gagne chaque année du terrain. D’ailleurs, on ne compte plus les communes qui distribuent à leurs habitants une poule. En parallèle, les marchés aux gallinacés attirent de plus en plus de monde, les animaleries se mettent sur le filon de la plume et il est même possible d’adopter une poule naine en ligne puis de se la faire livrer directement chez soi. Bref, la poule à la côte, c’est même LA tendance du moment. Dès lors, pourquoi succomber à la poule naine mania pour Noël ?

La poule naine, que des avantages

Il existe de nombreuses bonnes raisons d’adopter, d’offrir en cadeau une poule naine de compagnie. S’il s’agit d’un cadeau original, il s’agit surtout d’un cadeau qui présente de nombreux atouts. Et pour cause, la poule naine est un animal qui se domestique facilement et surtout qui est très facile à vivre. Elle brave le vent, la pluie, le froid : il lui suffit juste d'un toit sur la tête qui ferme pour aller pondre et se protéger des éventuels prédateurs comme le chat. En parallèle, elle s’adapte aussi bien à la vie à la campagne qu’à la vie en ville.

Contrairement aux autres espèces de poule, la poule naine comme la poule Bantam de Pékin notamment, à des plumes très duveteuses. Si elle est douce au toucher, elle est surtout très amusante de par sa silhouette large et arrondie et ses ailes comme collées au corps. Cette poule naine en particulier présente d'autres spécificités à l'image de la présence de petites plumes sur les pattes par exemple, qui la rend atypique et originale. D'un tempérament joyeux, calme et sociable, elle sera alors plus facile à apprivoiser : une véritable complicité pourra alors naître. Dès lors elle est juste parfaite, s'il s'agit de l'offrir à un enfant ou à une personne qui craint les animaux domestiques notamment.

S’il s’agit d’un cadeau original, c’est aussi le biais par lequel se reconnecter avec la nature. Les récents scandales sanitaires autour de l’œuf issus d’un élevage en batterie y sont sans doute pour quelque chose. Quoi qu’il en soit, la poule naine sait se montrer convaincante. Elle réduit la part des déchets produits par le foyer – environ 150 kg par an et par poule – en dévorant avec délectation les restes de repas. Tel un insecticide bio sur pattes, elle avale goulûment les nombreux insectes et mollusques nuisibles du jardin comme les limaces, de quoi préserver les plantations sans rien faire. En parallèle, ses déjections diluées ou mélangées dans la terre sont un engrais de premier choix. Et surtout, il en est fini des petits outils de jardin aux abords des plantations, dans les plantes-bandes, car elle retourne la terre, l’aère et limite le développement des espèces indésirables. Bref, elle est une alliée de taille pour tous les jardiniers en herbe.

Pour finir, la poule naine Bantam de Pékin présente un autre avantage : celui de pondre environ 250 œufs par an, un avantage de taille surtout lorsque l’on aime les œufs sous toutes leurs formes. Bref, entre gourmandise, esthétisme et écologie, la poule naine est incontournable. Et, cela fait plus de 5 000 ans que la poule est domestiquée …. cela n’est donc pas prêt de s’arrêter au vue de ses nombreuses qualités …