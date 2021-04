Comment faire une épilation integrale ?

Next

La deuxième tendance n’est pas du tout à l’épilation, c’est la grande mode. Certains vont jusqu’à présent colorer les cheveux célèbres dans différentes couleurs et les décorer même avec des paillettes, en particulier ceux des aisselles, très agréable ! 😉 Anstalité des passagers ou action militante ? Certains le trouvent ridicule, d’autres sont convaincus de cet acte à la fin et se sont de nouveau lancés dans cette nouvelle tendance.

Quand il s’agit de poils pubiens, il y a des précautions si vous voulez les offrir à vos clients, car ils ne sont pas les mêmes que les teintures capillaires. Certaines marques offrent des taches de n’importe quelle couleur et même des pochoirs.

Nous savons : vous avez besoin d’une cire qui arrache les cheveux quelle que soit la direction d’application, et c’est gentil pour la peau comme la 5ème génération que vous pouvez trouver ici.

L’ épilation d’une zone aussi délicate et sensible par la forme n’est pas toujours évidente. Vous avez appris à mettre la cire dans la direction des cheveux pour l’enlever dans la direction opposée. Comment pouvez-vous respecter cela en faisant ce genre de forme ?

Ouais, je sais que tu ne vas pas me dire quelque chose de très original.

Le premier et le plus intéressant pour vous cosmétologues est l’épilation du maillot de bain. En particulier, le type d’épilation intégrale ou semi-intégrale « ticket de métro »

C’ est une opportunité ou jamais d’offrir à vos clients une façon plus originale d’épilation…

