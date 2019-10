Home » Santé Qu’est-ce que la médecine capillaire ? Santé Qu’est-ce que la médecine capillaire ?

La médecine capillaire traite les maladies du cuir chevelu, de ses traumatismes et de ses affections parasitaires. Certaines nécessitent une prise en charge rapide pour éviter une dégradation des follicules pileux. D’autres, comme les kystes ou les cicatrices sont traités pour une question d’esthétisme ou de gêne, à la demande du patient.

Que proposent ces centres médico-chirurgicaux capillaires ?

Ces soins se dispensent dans des centres spécialisés. Ils mettent à disposition différents corps de métier, comme des dermatologues et des chirurgiens spécialisés dans le domaine du cuir chevelu. Ils soignent des maladies inflammatoires et extraient des tumeurs. Ils effectuent également de la chirurgie réparatrice en cas de lésion. Leur matériel leur permet de poser un diagnostic complet et de prendre les mesures qui s’imposent. Ils accomplissent des actes de chirurgie esthétique lors de calvitie, après un diagnostic de greffe ou de chute de cheveux.

Quels sont les traitements proposés pour la chute capillaire ?

Ces thérapies sont appelés alopécies, de « l’absence congénitale ou temporaire, chute totale ou partielle, de cheveux ou de poils »cnrtl. En plus des évaluations précitées ci-dessus, ils procurent des traitements par des stimulations capillaires par injection ou par luminothérapie. Ils ont également recours à des médicaments anti-alopéciques et aux conseils nutritionnels. Leurs soins passent enfin par de la dermopigmentation capillaire et des solutions cosmétiques.

Quelle est la technique de greffe appliquée ?

La méthode FUE, qui est la plus classique, consiste à ôter un greffon d’une zone fournie, pour l’implanter dans la zone éclaircie. Elle fonctionne aussi bien pour les cheveux, que pour les cils, les sourcils, et même les poils de barbe. Cette technique s’utilise notamment pour recouvrir des cicatrices, suite à un accident. Un nouveau modèle DHI se met en place, qui améliore la qualité, le rendu naturel et offre la possibilité de diriger le sens de croissance du cheveu.