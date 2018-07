Home » Actu Loisirs Créatifs : choisissez bien votre matériel Actu Loisirs Créatifs : choisissez bien votre matériel

Les loisirs créatifs permettent à ceux qui s’y adonnent, peu importe leur âge, d’exercer leur créativité et de se relaxer. Ils sont associés à une grande diversité d’activités comme le tricotage et la customisation, faites par des mains de bricoleurs. Tout le monde peut donc s’y frotter. Mais, encore faut-il avoir le matériel approprié pour vos loisirs créatifs. Comment s’assurer d’avoir choisi le bon matériel ? Voici quelques conseils simples et pratiques à suivre.

Les indispensables pour la réalisation d’accessoires décoratifs

Certains accessoires s’imposent comme indispensables pour la réalisation des exercices créatifs. À titre illustratif, on peut citer :

Le cutter rotatif : il vous permet de réaliser des coupes précises sur des tissus, peu importe la matière de base de ceux-ci (cuir, soie, tulle, etc.). Vous pouvez également réaliser des coupes décoratives à l’aide de lames de différentes tailles. C’est l’outil par excellence pour faire du scrapbooking .

: il vous permet de réaliser des coupes précises sur des tissus, peu importe la matière de base de ceux-ci (cuir, soie, tulle, etc.). Vous pouvez également réaliser des coupes décoratives à l’aide de lames de différentes tailles. C’est l’outil par excellence pour faire du . Les ciseaux cranteurs : ils permettent de réaliser des coupes en zigzag sur du tissu ou du papier ;

: ils permettent de réaliser des coupes en zigzag sur du tissu ou du papier ; La perforatrice : elle est utile pour faire des confettis ou percer n’importe quel article en papier ;

: elle est utile pour faire des confettis ou percer n’importe quel article en papier ; Le pochoir : c’est un support en papier ou en métal ayant des motifs décoratifs.

Vous pouvez retrouver tous ces accessoires dans les rayons d’un magasin de bricolage à proximité de chez vous. Par contre si vous n’en trouvez pas, vous pouvez toujours rechercher dans une boutique en ligne pour vous procurer une Caran d’Ache de bonne qualité.

Les loisirs créatifs à la cuisine

La conception de recettes de cuisine n’est pas l’apanage des cordons bleus. Vous pouvez vous aussi, seul ou en petit groupe, exercer votre imagination pour concocter de bons mets. Et comme il faut bien quelque chose à sublimer, achetez un cahier de recettes ou consultez le blog d’un cuisinier pour sélectionner ces mets qui vous font plaisir. Faites un tour au supermarché pour vous ravitailler et cuisiner ces petits plats. Vous pouvez aussi exprimer votre créativité en décorant les accessoires de cuisine.

Les indispensables pour le tricotage

Bien que le tricotage prenne assez de temps, il vous permet d’avoir des articles très utiles pour le quotidien. C’est un loisir qui retrouve la cote auprès du grand public. Aussi, on note la mise sur pied de plusieurs clubs de tricoteurs. Si vous ne vous y connaissiez pas auparavant, ces regroupements pourraient constituer d’excellents centres d’initiations. À la fin, vous devrez être en mesure de confectionner des bonnets ou des pulls indispensables pour passer les périodes d’hiver. Pour faire du tricotage, il vous faut juste de la laine et des aiguilles.

Le serviettage pour une personnalisation de vos accessoires

Le serviettage peut être appliqué sur les meubles en bois ou tout autre accessoire en cartons ou en papier. Dans les rayons des magasins, vous retrouverez des serviettes avec plusieurs motifs décoratifs, mais aussi des coloris variés. En dehors de ceux-ci, vous aurez besoin de pinceau plat et de colle blanche. Assurez-vous de choisir des serviettes dont les couleurs se rapprochent au mieux de celles des meubles sur lesquelles vous souhaitez les appliquer. Cela permettra après assèchement de la colle une meilleure fusion.

Mais, vous pouvez aussi peindre le mobilier avant de coller la serviette décorative. Vous pouvez également les utiliser pour mettre en valeur vos pots de fleurs ou les boites contenant les capsules de café. Choisissez donc des motifs qui vous parlent.

Le recyclage peut aussi être considéré comme un loisir créatif puisque vous pouvez faire recours à votre imagination pour sublimer les meubles désuets par exemple. Vous avez le choix entre le masking tape, la peinture ou l’utilisation de tissus pour procéder à cette opération. Chacun y va donc selon ses préférences.