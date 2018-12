Home » Business Mieux traiter les différents types de déchets Business Mieux traiter les différents types de déchets

Toutes les activités professionnelles, quelles qu'elles soient, sont amenées à un moment à produire des déchets spécifiques à ce qu'elles créent, fabriquent ou modifient. Tout le monde a bien compris aujourd'hui que tous ces déchets devaient absolument être pris en charge de façon à être réduits ou mieux encore recyclés. Encore faut-il avoir la conscience de vouloir bien agir et de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir entreposer ces déchets, puis les faire prendre en charge par des entreprises spécialisées qui vont se charger de les transporter vers le lieu où ils seront soit recyclés soit détruits, soit enfouis.

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux

Dans le monde médical comme dans tous les autres, on produit aussi nécessairement des déchets de toutes sortes, parmi lesquels on compte les DASRI : les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. Ceux-ci sont extrêmement particuliers puisque, comme leur nom l'indique ils représentent un danger, celui de transmettre des infections aux personnes qui vont se charger de les récupérer, de les emmener puis de les éliminer, le cas échéant, chacun en fonction de sa nature et de son origine. Cela est extrêmement important car ce sont des déchets bien plus sensibles que n'importe quels autres, mis à part bien sur les déchets radioactifs issus de l'industrie nucléaire.

Le recyclage au cœur de nos préoccupations

Nous avons tous vu un jour une décharge et constaté à quel point on peut y trouver des déchets de toutes sortes, du bois issu de meubles cassés aux gravats provenant de travaux, en passant par les branches coupées et les détritus provenant des foyers ou des restaurants. Mais la notion de déchets concerne aussi la ferraille et tout ce qui est rejeté par l'industrie aéronautique et automobile. C'est pourquoi nous tentons de maximiser aujourd'hui les possibilités de recycler une partie de cela et que nous disposons tous à cet effet de différentes poubelles chez soi ou de bacs de tri sélectif en ville.