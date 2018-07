Home » Actu Justacote.com : des bons plans autour de vous! Actu Justacote.com : des bons plans autour de vous!

Il arrive parfois que nous ayons quelques soucis pour retrouver certaines adresses, surtout quand on vient d’arriver dans un nouveau quartier. Pour ces moments-là, il existe la solution Justacoté.

Justacoté, qu’est-ce que c’est ?

Justacoté se définit comme un répertoire de bonnes adresses tout près de chez vous. Le site propose une longue liste d’adresses de services et de boutiques de proximité. Il dispose également d’un annuaire téléphonique avec des numéros pour tous les services que vous recherchez. En plus des numéros de téléphone, Justacoté vous fournit adresse mail et page web des différentes enseignes qui vous intéressent.

Si vous avez une bonne adresse à partager avec d’autres utilisateurs, postez-la sur le site avec vos photos préférées. Vous dressez une liste de vos adresses favorites et participez à la discussion avec les autres membres. Vous pouvez aussi gagner chaque semaine un chèque cadeau pour vos achats. Si vous avez l’esprit joueur, vous pouvez gagner des points, montez en grade et gagnez des cadeaux : des Smartphones et bien d’autres encore. Alors, qu’attendez-vous pour y faire un tour ?

Quelles rubriques retrouve-t-on sur Justacoté ?

Sur https://www.justacote.com/, vous avez accès à un répertoire assez fourni d’adresses relatives à plusieurs prestations. Grâce aux Justacotins, le site améliore chaque jour ses propositions et les met à jour. Ceux-ci dans l’opinion des anciens visiteurs donnent régulièrement leurs avis sur les adresses qu’ils ont eu à visiter.

Que vous cherchiez un coin pour avoir une bonne tasse de chocolat chaud et de la pâtisserie les matins, pour un repas savoureux au déjeuner, pour un diner en amoureux, faites un tour sur Justacoté. Vous ne serez pas déçu. Et si vous avez une mauvaise expérience, vous avez la possibilité d’en parler sur le site.

Vous avez des soucis de santé ? Que vous ayez besoin d’un dentiste, d’un ophtalmologue, d’un médecin généraliste, d’un dermatologue, d’un kinésithérapeute, Justacoté vous fournit adresse, numéro de téléphone et mail de tous ces professionnels. Le site vous propose même l’itinéraire permettant de se rendre aux différents lieux de consultation.

Pour une remise en forme, il existe sur Justacoté des adresses de coachs sportifs. Vous pourrez faire votre choix en fonction des avis et des expériences des internautes.

Quel que soit votre âge ou votre sexe, il y a au moins une rubrique de Justacoté qui répond à vos besoins.

Pour les plus petits, vous retrouverez dans la catégorie enfants et éducations, crèches, garderies et établissements scolaires pour vos enfants.

Justacoté, pour quelle ville ?

Justacoté est accessible dans toutes les villes de France. Le site est également disponible dans les départements d’Outre-Mer. Ainsi, quel que soit l’endroit où vous vous retrouvez en France, en quelques clics, vous avez accès aux bonnes adresses à proximité de chez vous.

Les enseignes à retrouver sur Justacoté

Plus d’une centaine d’enseignes sont répertoriées sur le site Justacoté. Parmi elles, il y a des enseignes célèbres et des moins célèbres : Air France, Alain Afflelou, Alfa Roméo, Ibis Hôtels, Ikea, Yamaha, Yves Rocher, etc. Une sélection assez fournie et plutôt diversifiée vous attend. Pour que vous vous n’ayez aucun mal à retrouver vos enseignes préférées, celles-ci sont classées par ordre alphabétique.