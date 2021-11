Home » Santé Le CrossFit et la perte de poids ! Santé Le CrossFit et la perte de poids !

Perdre du poids est souvent une question délicate. De nombreuses questions et spéculations tournent autour de ce concept qui est pourtant simple à la base. Vous voulez réussir votre perte de poids ? Le CrossFit est une alternative de choix dans ce cadre. En voici les raisons !

Le CrossFit : plus efficace que la course à pieds

L’une des raisons qui devraient vous motiver à investir dans une dalle de crossfit est assurément son efficacité. D’une manière générale, le crossfit est plus efficace que la course à pied. Cela ne veut en rien dire que cette dernière ne soit pas adaptée pour perdre du poids, mais juste qu’elle est assez mal encadré. En effet, en optant seulement pour la course à pied, vous êtes souvent livré à vous-même sans savoir quelle distance vous devez parcourir ni à quelle allure courir.

Certes, il est indispensable de bouger puisque c’est la base même de la perte de poids. Seulement, en choisissant exclusivement la marche à pied, vous verrez que les résultats s’estomperont rapidement. Sans parler du fait que votre perte de poids sera assez gratuite. Clairement, votre taux de gras diminuera forcément, mais votre silhouette n’aura pas le résultat que vous escomptiez.

Pourtant, l’erreur serait d’arrêter de pratiquer à ce niveau. Un arrêt brusque par manque de motivation va juste vous faire reprendre du poids. Il faut savoir que les exercices de type « cardio » ne travaillent que les fibres musculaires qui sont à la base du mouvement. Ainsi, vous n’allez aucunement vous créer du muscle. C’est là qu’est la force du CrossFit.

Qu’en est-il de la musculation ?

La musculation, plus clairement, la branche fitness de la musculation est excellente pour la perte de poids. Malheureusement, elle est encore inférieure au CrossFit en termes de résultats. Encore une fois, cette alternative est déjà un bon début puisque vous allez forcément bouger votre corps. Soulignons le fait que faire des exercices est indispensable pour perdre du poids.

Seulement, le premier problème d’aller en salle de musculation est que vous êtes souvent livré à vous-même. Surtout si vous optez pour les salles low-costs où les programmes sont assez généraux. En plus, vous allez devoir faire les exercices et surtout pratiquer vous-même. Ce qui n’est pas forcément parfait en termes de motivation. A moyen terme, vous risquez de vous démotiver et d’arrêter. Pourtant, perdre du poids prend du temps.

En outre, la musculation permet plus de travailler les muscles sans pour autant perdre du gras comme vous le voudriez. Il est l’exact contraire de la course à pied et des exercices cardio. Ici, vous allez donc galber vos fesses et ressentir vos muscles, mais votre masse graisseuse ne partira pas dans l’immédiat. Pourtant, c’est la principale raison qui vous a fait choisir cette activité !

Qu’en est-il du travail au poids du corps ?

De nombreux programmes proposent un travail au poids du corps. Généralement, ce sont des programmes qui proposent de vous entraîner chez-vous. Ce qui, dans un sens, est une bonne chose puisqu’on n’est jamais mieux que chez soi pour faire n’importe quelle activité. Seulement, pratiquer chez-soi est une arme à double tranchant. Vous serez sûrement plus tenté de regarder TPMP que de faire de la corde.

Il faut également savoir que le travail au poids du corps propose les mêmes objectifs que le cardio et la musculation. Sans pour autant offrir les avantages de ces 2 concepts. Après tout, les programmes au poids du corps vous feront faire du cardio, mais sans l’intensité. Ils vous feront également travailler vos muscles, mais sans l’intensité également.

Vous l’aurez compris, le travail au poids du corps est une bonne chose, mais seulement au début. Si vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, alors il faudra miser sur plus. On pense notamment à plus d’intensité tout en bénéficiant des avantages qu’offrent la cardio et la musculation en même temps.

Le CrossFit : tous les mécanismes sont actionnés !

Pourquoi le Crossfit est parfait pour perdre du poids ? Tout simplement parce qu’il fait travailler toutes les capacités de votre corps. Tout d’abord, vous allez obligatoirement travailler votre cardio afin de brûler de la graisse. En parallèle, vous allez travailler avec des charges afin de travailler tous les muscles pour affiner votre silhouette. Sans parler du fait que cela va accroître votre production d’hormones bénéfiques à la perte de gras.

D’un autre côté, le Crossfit permet de booster votre façon de travailler votre corps. On pense notamment au gainage et votre façon d’utiliser votre ceinture abdominale. L’avantage étant que vous n’aurez plus de maux de dos et vos abdos vont, petit à petit, revoir le jour.

En outre, vous serez pleinement encadré par des coachs et un groupe entier. Ce qui aura pour effet de booster votre motivation. Ajoutons également que les entraînements de Crossfit varient grandement. Votre corps n’aura donc pas le temps de s’adapter évitant en même temps la mémoire musculaire.