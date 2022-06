2 utilités essentielles des madriers en bois

Le bois est un des matériaux les plus utilisés dans le secteur de la construction de bâtiment. Il est disponible dans le commerce sous forme de poutres de différentes dimensions (madriers, bastaing…). Chacun d'eux a son utilité, mais les madriers présentent souvent de nombreux avantages. Découvrez dans cet article deux utilités essentielles des madriers en bois sur les chantiers.

Les madriers de bois sont principalement utilisés pour construire des charpentes

La charpente est l'une des parties les plus importantes dans une maison. Elle soutient la couverture de la bâtisse et contribue à protéger l'ensemble de la structure. Pour que la charpente soit pleinement capable de remplir cette fonction, la poutre utilisée pour sa conception doit être très robuste et résistante. Le madrier correspond parfaitement à cette description.

Sa largeur est comprise entre 205 et 225 millimètres et son épaisseur se situe entre 75 et 105 millimètres. Ainsi, il peut facilement supporter de lourdes charges. Pour la construction de charpentes, les madriers en sapin blanc, épicéa ou vieux bois sont couramment utilisés en raison de leur praticité. Les poutres issues de bois résineux comme l'épicéa et le sapin sont en effet les moins chères du marché. Cela s'explique par le fait que ces variétés sont disponibles en grande quantité.

Cependant, les bois résineux sont plus sensibles aux attaques de champignons et d'insectes. Il est donc nécessaire d'effectuer un traitement préventif pour renforcer leur résistance. Ce travail est souvent déjà effectué par les sociétés spécialisées dans le commerce de bois. Quant au madrier en vieux bois, il est souvent utilisé par ceux qui souhaitent apporter un côté plus rustique et esthétique à leur charpente. Avec son allure profondément naturelle, il peut parfaitement être intégré dans tous les styles de décoration, du plus classique au plus moderne.

Outre les madriers, le bastaing peut également être utilisé pour la conception de la charpente, mais sa section (épaisseur et côtes) est assez réduite. Ces poutres sont donc moins idéales pour supporter les lourdes charges. C'est donc tout naturel que l'on se serve habituellement du madrier pour construire l'ossature des bâtiments.

Il est également possible de faire des planchers en madriers de bois

Le plancher est composé d'une plateforme plane (dalle aggloméré, contreplaqué…) ou de lames de bois posées sur des poutres appelées solives. Un plancher doit être capable de soutenir son propre poids, celui des occupants et des meubles contenus dans le logement. Cette solidité est en grande partie assurée par les solives, car les charges qui s'exercent sur la surface sont directement restituées sur les poutres. Il est donc primordial que ces dernières soient préparées à supporter tout ce poids.

Pour réaliser le solivage, il est possible d'utiliser des madriers. Cela dépend en réalité de l'ampleur des contraintes que subissent les solives. La section des poutres qui doivent être utilisées se détermine par calcul. Plusieurs facteurs interviennent dans la détermination de ces valeurs, notamment la charge au sol et les dimensions de la pièce. C'est ce qui permettra de choisir le madrier adéquat. En effet, plus la charge à supporter est grande et plus l'épaisseur des poutres sera importante.