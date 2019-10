Home » Maison La sécurité des installations domestiques et publiques Maison La sécurité des installations domestiques et publiques

L’un des points sur lesquels notre société a su évoluer avec le temps, au fil des siècles et particulièrement durant ces dernières décennies, ce sont les technologies qui sont mises à la disposition de tout un chacun et la sécurisation des installations qui y sont liées. Il n’est pas si loin, le temps où l’on l’eau courante n’arrivait pas dans toutes les habitations, et où il fallait se rendre chez un voisin pour téléphoner, parce qu’il avait la chance, lui, de bénéficier d’une ligne, contrairement au reste du village. A l’heure où nous avons tous des appareils connectés entre les mains, cela paraît la Préhistoire, mais en réalité il ne s’agit pas d’une époque si éloignée.

La sécurité des installations électriques

Ce qu’a permis le développement fulgurant des technologies durant ces deux derniers siècles, c’est la possibilité d’offrir à tout le monde un accès à l’énergie. Qu’il s’agisse de l’électricité ou du gaz, plus personne n’en est privé aujourd’hui en France et c’est grâce à cela que nous avons de l’eau chaude dans nos habitations comme du chauffage en hiver, de la lumière la nuit, ainsi que des équipements en tous genres qu’il suffit de brancher à une prise pour qu’ils fonctionnent. Les spécialistes des installions électriques ont fait d’énormes progrès, et spécifiquement pour ce qui concerne la sécurité : plus personne n’éprouve un danger en utilisant du matériel électrique aujourd’hui.

L’énergie fait tout évoluer

Le fait de pouvoir compter en permanence sur l’énergie nous a donné de nouvelles habitudes de vie et ainsi on a gagné du temps à la maison : plus besoin de faire la lessive à la main, de laver la vaisselle dans l’évier, ni d’aller chercher du bois pour se chauffer. Aujourd’hui cela va encore plus loin : avec les progrès de la domotique, on ne se lève plus pour baisser la lumière, pour fermer les volets ou pour changer de chaîne. On peut même réaliser un grand nombre d’actions en passant des commandes vocales à des appareils qui sont de plus en plus intelligents.