Cuisson asperges blanches : poêle ou vapeur ?

Vous raffolez des asperges ? Vous préférez beaucoup plus les blanches aux vertes ? Vous avez absolument raison, bien cuites et cuisinées selon une bonne recette, les asperges blanches sont de purs délices. Il existe plusieurs procédés pour faire cuire des asperges.

À l’eau, à la vapeur, comme à la poêle, vos asperges blanches seront parfaitement cuites. Désireux de faire cuire des asperges blanches ? On vous montre ici comment procéder pour cuire efficacement des asperges blanches, et aussi quelques recettes pour jouer sur la texture et la saveur de ces délicieux légumes.

Préparer les asperges blanches avant de passer à la cuisson

La saison des asperges, d’avril à juin, laisse libre cours à l’apparition de plusieurs variétés de ce légume. On peut trouver des asperges blanches, des asperges vertes, et même des asperges violettes. Cette grande diversité au niveau de la variété des asperges s’étend aussi au niveau de sa préparation et de sa cuisson. Avant de passer à leur cuisson, les asperges blanches ne sont pas apprêtées de la même manière que les autres types d’asperges.

A titre informatif, sachez que les asperges blanches sont les plus volumineuses et plus grosses que les autres variétés. Il suffit donc de les éplucher pour pouvoir passer à leur cuisson. Pour le faire, couper la partie ligneuse des asperges, entre 2 et 3 centimètres. Munissez-vous ensuite d’un économe et épluchez délicatement la surface des asperges, en partant du haut vers le bas sur toute la longueur de leur tige.

Rincez ensuite les légumes une ou deux fois à l’eau claire. Faites les sécher quelques minutes sur des torchons propres avant de passer à leur cuisson.

Utiliser divers procédés pour obtenir des asperges blanches cuites

La cuisson des asperges est très facile et se réalise par différents procédés. On compte en général quatre moyens pour cuire les asperges. Il s’agit de :

La cuisson à l’eau ;

La cuisson vapeur ;

La cuisson à la poêle ;

La cuisson au four.

Chaque mode de cuisson présente des avantages qui peuvent être liés à la texture, à la saveur ou encore au rendu visuel des asperges.

La cuisson à l’eau, un classique pour tous

C’est le mode de cuisson le plus simple à réaliser. C’est un classique accessible même aux amateurs de la cuisine. Pour réaliser une cuisson à l’eau des asperges, vous devez vous munir d’une casserole et d’une louche. Versez une grande quantité d’eau dans la casserole et ajoutez-y du sel.

Portez la casserole sur un feu vif et laissez l’eau bouillir. Une fois que les asperges sont bien nettoyées, mettez-les dans l’eau bouillante. Laissez bouillir durant 10 à 15 minutes environ en fonction de la grosseur des asperges. Remuez au besoin à l’aide la louche.

Pour vérifier si les asperges sont cuites, plantez le bout de la lame d’un couteau dans la tige. Si le couteau entre aisément sans qu’aucune partie dure ne lui fasse obstacle, alors vous pouvez retirer la casserole du feu. Versez le contenu dans une passoire pour les égoutter. Mettez les asperges dans une eau froide pour stopper la cuisson. Vos asperges sont prêtes à être utilisées.

La cuisson vapeur pour une conservation optimale des propriétés de l’aliment

Cuire des asperges à la vapeur est un procédé ingénieux qui permet de conserver leurs substances nutritives. Vous pouvez vous servir d’un cuiseur vapeur pour ce mode de cuisson. Pour commencer, régler votre appareil sur une température de 180 °C à 200 °C. Mettez les asperges nettoyées dans le panier vapeur du cuiseur.

Comptez un temps de cuisson de 15 minutes environ et récupérez vos asperges. Réservez-les dans un bol, sur un torchon ou dans de l’eau froide. Cette dernière option est la bonne, car elle permet d’arrêter la cuisson des légumes.

La cuisson à la poêle pour l’obtention d’une saveur délicate de l’aliment

Cuire des asperges à la poêle vous permet non seulement de maintenir la saveur des légumes, mais aussi d’y ajouter d’autres ingrédients afin d’obtenir une saveur délicate de l’aliment. Pour assurer la cuisson à la poêle des asperges, il faut placer un poêle sur un feu doux. Faites-y fondre du beurre ou de l’huile d’olive. Lorsque la matière grasse est bien chaude, mettez les asperges dans la poêle de façon à ce que les asperges ne soient pas trop serrées.

Laissez les asperges cuire pendant environ 10 à 15 minutes en fonction de leur volume. Remuez fréquemment afin que la cuisson soit homogène sur toute la surface des asperges. Vous pouvez laisser un peu sur le feu pour obtenir une texture croquante à l’extérieur et fondante à l’intérieur. Vous pouvez poursuivre votre recette avec cette agréable saveur des asperges.

La cuisson au four pour une texture homogène

Pour la cuisson des asperges au four, vous devez commencer par préchauffer votre four à 180 °C. Vous disposez ensuite les asperges nettoyées sur une plaque de cuisson de façon à ce qu’elles soient espacées de 3 cm environ. Badigeonnez mes asperges avec des filets d’huile d’olive ou de beurre fondue. Vous pouvez aussi saupoudrer avec du poivre ou arroser avec du citron.

Ajoutez-y une petite quantité de sel et mettez au four durant 15 min. A mi-temps de la durée de cuisson, sortez la plaque pour retourner les asperges afin que la seconde face soit également cuite. Vous avez ainsi vos asperges, prêtes pour une confection de recettes délicieuses et diététiques.