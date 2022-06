Quels sont les différents types de crédit express ?

De nos jours, de nombreuses personnes et entreprises font recours à la banque ou une institution financière pour obtenir un crédit. Ce crédit leur permet de financer leurs différents projets (études, immobilier, etc.). Cependant il existe plusieurs types de crédits qu'il faille connaître afin de savoir ce qui correspond le mieux à votre projet. Quels sont alors les différents types de crédit alloués par une banque ?

Qu'est-ce qu'un crédit ?

Un crédit est une somme allouée par une banque ou toute autre institution financière à une personne physique ou morale. La personne physique ou morale qui bénéficie du crédit est appelée le débiteur ou emprunteur. Le crédit vous permet de réaliser maintenant une dépense que vous rembourserez plus tard (souvent progressivement) et moyennant le paiement d’intérêts.

A lire en complément : Les chèques cadeaux permettent d'acheter facilement et sans se ruiner

La structure qui octroie le crédit est appelée le créancier. Un crédit n'est pas un don. C'est un prêt qui doit être remboursé à une date et selon un taux d'intérêt bien défini. Les gens y font recours pour réaliser une dépense ou financer un projet maintenant et rembourser plus tard. Notons cependant que de nos jours, on a plus besoin de se déplacer forcément vers une banque pour obtenir un prêt. Il existe désormais de nombreuses plateformes telles que verilor pour obtenir rapidement un crédit en ligne.

Crédit et prêt, est-ce la même chose ?

Les deux mots sont très souvent utilisés pour désigner ou signifier la même chose. Néanmoins, il existe une petite nuance. En effet un prêt est un acte juridique qui consiste qui confère la possession et l'usage d'un bien à une tierce personne sans en perdre la propriété. Cela se fait avec ou sans contrepartie financière. Un crédit quant à lui est une somme ou un montant prêté à un créancier contre un intérêt.

A découvrir également : Le FMI et les cryptomonnaies : régulation globale et coordonnée

C'est-à-dire que le débiteur doit rembourser la somme prêtée avec des intérêts qu'elle a générés. Vous l'aurez donc compris, même si les deux mots sont fréquemment utilisés, il serait plus judicieux d'employer le terme crédit à chaque fois qu'il s'agit d'argent remboursable avec intérêt.

Les différents types de crédits

Les banques et autres institutions financières octroient plusieurs types de crédits. Chaque crédit a des caractéristiques différentes et bien définies (montant du prêt, durée de remboursement, modalités de paiement et autres). Les différents types de crédits sont :

Le crédit amortissable

C'est l'un des crédits les plus courants. Il sert généralement à payer un service ou à acheter un bien. Il peut s'agir d'un bien immobilier ou d'un bien de consommation. Les crédits immobiliers et les crédits à la consommation sont des crédits amortissables. La particularité de ce crédit est qu'à chaque échéance le débiteur rembourse à la fois l'intérêt et une partie du capital. Le crédit amortissable peut être remboursé à un taux d'intérêt fixe ou variable.

Le crédit modulable

C'est un crédit octroyé à un taux fixe ou variable. Le crédit modulable offre la possibilité au débiteur de payer les échéances comme il veut. Il peut ainsi donc revoir les mensualités à la hausse ou à la baisse. Il peut également anticiper sur le remboursement ou reporter des échéances de remboursement. Les crédits immobiliers sont souvent considérés comme des crédits modulables.

Le crédit in fine

Il est souvent destiné pour de gros projets d'investissement tels que les investissements locatifs. Avec le crédit in fine, seuls les intérêts sont remboursés à chaque échéance. Le capital est remboursé entièrement à la dernière échéance.

Le crédit renouvelable

Contrairement à bon nombre de crédits, le crédit renouvelable ne sert pas à l'achat d'un bien en particulier. Il est destiné à financer les dépenses quotidiennes. Le débiteur qui bénéficie de ce type de crédit n'est pas tenu de tout dépenser. Encore appelée crédit revolving, ce crédit est renouvelable d'un an.

Le crédit relais

C'est un crédit immobilier. Il sert notamment à l'acquisition d'une nouvelle maison pendant que l'ancienne n'est pas encore vendue. La durée d'un tel crédit varie généralement entre 1 et 2 ans. Tout comme le crédit in fine, le débiteur ne paie que les intérêts à chaque échéance. Le capital est remboursée lors de la dernière échéance.

Le crédit sur gage

C'est un crédit octroyé en échange d'une garantie. Le gage doit avoir une valeur supérieure au montant du crédit. Il sera retourné au débiteur une fois le remboursement fait. Le crédit sur gage a une durée relativement courte. Il dure entre 6 et 8 mois. Il est souvent accordé par les caisses de crédit municipales.

Le crédit gratuit

Il est octroyé à un taux d'intérêt nul. C'est-à-dire que le débiteur paie exactement le montant qu'il a prêté.

Le leasing ou location avec option d'achat

C'est un crédit utilisé souvent dans l'industrie automobile. Il permet de louer un véhicule au débiteur pendant une période donnée. À la fin de la période de location, le débiteur a le choix entre acheter le véhicule ou le rendre à l'emprunteur.

Le découvert bancaire

C'est un crédit octroyé par la banque à un client qui n'a plus un seul rond dans son compte. Son taux d'intérêt fait partie des plus élevés du marché.

Le crédit affecté

C'est un crédit alloué à un débiteur pour un achat spécifique (véhicule, meubles, etc.). Ce dernier doit expliquer clairement ce à quoi doit servir l'argent.

Le crédit de remboursement à capital constant

C'est un crédit auquel les professionnels font recours. Avec ce type de crédit, les échéances sont payées avec le même montant. Ainsi donc le montant à rembourser diminue avec le temps et les intérêts sont payés à la dernière échéance.