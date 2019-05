Home » Maison Quelle crédence choisir pour sa cuisine ? Maison Quelle crédence choisir pour sa cuisine ?

Aujourd’hui, la cuisine est devenue l’une des pièces maîtresses de notre habitation. Volontiers ouverte sur le séjour, on y partage des moments de vie agréable et de convivialité. Outre ses meubles qui possèdent de belles possibilités de rangement, il faudra également soigner son esthétisme avec la mise en place d’une crédence à la fois esthétique, mais également pratique.

Les différentes possibilités de crédence

De par son emplacement, la crédence devra impérativement être résistante aux éclaboussures mais également, facile d’entretien. Dans des matériaux robustes, on la choisit étanche mais également, résistante à la chaleur. Sans oublier, bien évidemment, le côté esthétique afin d’apporter de petites notes décoratives à votre cuisine. Par exemple, le stratifié sera une bonne alternative pour dissimuler un mur dégradé mais ne pourra pas être installé devant une table de cuisson. Il faudra donc alterner avec un autre matériau, comme de l’inox qui supportera la chaleur. La crédence en verre, quant à elle, pourra directement être collée au mur et sera particulièrement étanche. En revanche, elle résiste assez mal aux chocs de tous les jours. On connaît également la crédence en carrelage, en granite ou en résine de synthèse, particulièrement hygiénique et qui durera dans le temps.

Optez pour une crédence sur mesure

Et parmi ces matériaux, vous en choisirez forcément un qui vous plaira le plus. En revanche, il est impératif qu’il recouvre l’intégralité de votre cuisine sur toute la longueur pour un effet décoratif qui fera toute la différence. Voilà pourquoi, il est parfois préférable de s’orienter vers des entreprises qui vous proposent des créations de crédence sur mesure afin d’apporter une petite touche de style personnel à l’ensemble. En ligne, vous aurez donc la possibilité de la personnaliser dans n’importe quels matériaux désirés pour une réalisation sur mesure et livrée dans les meilleurs délais. Ambiance zen, nature, mer ou graphique il n’y aura plus aucune limite à votre imagination.