Contacter rapidement un service client

Si aujourd'hui nous avons tous pris l'habitude d'acheter sur internet, parce que cela est plus simple, plus rapide et souvent moins cher que dans les magasins, on n'est pas systématiquement satisfait de ce que l'on a acheté. Il ne s'agit pas toujours d'avoir fait le mauvais choix, mais plutôt de ne pas avoir entre les mains exactement ce à quoi on s'attendait. Il arrive aussi que le produit que l'on a acheté s'avère défectueux. Dans ce cas, il y a un réflexe à avoir : contacter le service client du site sur lequel on a fait ses achats. Encore faut-il pouvoir accéder au bon numéro de téléphone facilement.

Comment contacter un service client de façon sûre ?

Pour certains sites internet où l'on peut a priori acheter ce qui nous fait plaisir, quel que soit l'endroit où l'on regarde, on ne trouve pas de moyen de contacter le service client. Dans ce cas, il ne faut pas chercher plus loin : il faut immédiatement aller sur un annuaire en ligne dédié aux services clients des grandes entreprises et, après une recherche bien plus simple, obtenir le numéro de téléphone que l'on souhaite. Là on peut dès lors prendre contact directement avec le service client de l'entreprise à laquelle on a des reproches à faire.

Un service qui n'est pas toujours optimal

Dans un monde où la réputation d'une entreprise se fait en grande partie par les avis que laissent les consommateurs en ligne, on s'attend à ce que tous les commerçants du web fassent de leur mieux pour que nous soyons pleinement satisfaits et ce, à chaque fois que l'on a affaire à eux. Malheureusement ce monde idéal n'existe pas et, si tout le monde parle aujourd’hui du concept de customer centric - le client est au centre de tout - on est encore loin d'être parvenu à une telle perfection, chez certains commerces en ligne.

