Des conseils pour bien entretenir sa façade

La façade offre le rendu extérieur d’une habitation. Tout dépend de sa qualité. Si elle est excellente, votre maison n’en sera que plus belle. Au contraire, si vous laissez la façade se détériorer, vous risquez de nombreux soucis aussi bien en matière de normes légales qu’en terme d’esthétisme. Voici quelques conseils pour bien entretenir la façade.

Des travaux réguliers

L’entretien de la façade consiste à effectuer régulièrement des travail. Ne serait-ce que tous les dix ans, norme imposée par les lois sur la façade, il faudrait effectuer une rénovation voire un ravalement de la façade. De plus, dans certaines communes françaises, l’entretien est obligatoire sous peine d’amende s’il n’est pas effectué. Par ailleurs, il ne s’agit pas uniquement d’une obligation mais également d’une nécessité pour avoir un meilleur aspect extérieur. Ainsi, dès que vous constatez la moindre détérioration sur votre façade, faites établir un diagnostic car celle-ci peut très vite s’agrandir et engendrer des travaux encore plus complexes et surtout plus coûteux.

Les principales étapes d’un entretien de façade

L’entretien de la façade peut être effectué par soi-même s’il s’agit de petites dégradations. Néanmoins, pour obtenir de meilleurs résultats et surtout dans un souci de qualité et de durabilité, il est préférable de faire appel à un professionnel pour faire l’entretien. Consultez cette page sur le ravalement de façade pour avoir plus d’actualités.

Ce dernier consiste à établir un diagnostic de la façade afin de distinguer toutes les détériorations possibles. Ce peut être une fissure, des salissures, des tâches blanches issues de l’humidité, des joints abîmés, de la peinture détériorée, etc. Après cela, on passe à un nettoyage des murs et à la réparation de toutes les pathologies constatées. Le nettoyage peut se faire par différentes solutions notamment l’hydro-gommage, le sablage, le microbillage ou le nettoyage chimique.

Le nettoyage terminé, le professionnel passe à une rénovation des murs par l’application de couches de peinture ou d’un enduit esthétique. Le but est de remettre la façade à neuf comme au lendemain de sa construction.

La recherche d’un bon professionnel pour entretenir la façade

Ainsi, comme nous venons de le voir, il est nécessaire de faire appel à un professionnel pour entretenir la façade. Certaines opérations ne peuvent être réalisées que par les mains d’un spécialiste au risque de dégrader encore plus ce qui est déjà détérioré. De plus, l’aide d’un professionnel vous permet de demander conseil sur la manière d’entretenir vos murs extérieurs dans les temps à venir et d’éviter à avoir à rénover dans un délai proche. Il en va de même pour la qualité des travaux effectués qui permet à l’état de la façade de perdurer dans son esthétisme.

Les professionnels de l’entretien de façades sont nombreux en France. Pour trouver un bon prestataire, vous pouvez consulter les annuaires en ligne ainsi que le site de chaque prestataire que vous aurez sélectionné. Vous y trouverez les détails de leurs services ainsi que les avis d’autres clients antérieurs qui pourront vous aider dans votre décision. Le mieux serait de comparer plusieurs entreprises en demandant un devis. Sinon, vous pouvez toujours adopter la bonne vieille méthode du bouche-à-oreille pour trouver un bon professionnel des façades.

