Le sweat pour homme est le vêtement incontournable !

Le sweat est sans doute le vêtement le plus apprécié par les hommes, car il est décliné en plusieurs modèles. Que ce soit pour un look raffiné ou décontracté, le choix est très facile. Nous vous donnons quelques idées pour ne pas vous tromper et vous pourrez piocher des produits de grande qualité sur le catalogue de Jules. En effet, cette enseigne est largement renommée pour son offre puisqu’elle est riche et abordable.

De nombreux pulls vous tendent les bras

Les sweats chez Jules sont parfaits pour sublimer votre look et mettre en avant votre personnalité. Toutefois, le choix peut être différent en fonction des critères, et surtout de vos préférences. Il s’agit d’un vêtement que vous pourrez porter tout au long de l’année sans aucune difficulté.

Le sweat avec une capuche est parfait pour un style streetwear, vous pourrez le porter avec de nombreux pantalons des shorts, et même des bermudas.

Avec ou sans motif, le pull peut sublimer votre look, la taille aura toutefois un impact considérable sur le style.

Lorsqu’il est ample, vous avez un produit confortable qui est plus relax, il peut être proche du corps, il est donc resserré au niveau de la taille.

Vous avez toujours la pointe de décontraction, mais il peut être un peu plus raffiné et porté avec une veste de costume.

Comme c’est le cas pour de nombreux hauts, vous avez de nombreuses couleurs, des imprimés et des motifs. Si vous appréciez le côté fun, les pulls à l’effigie de vos héros préférés ou ceux avec des messages seront parfaits. La boutique Jules propose aussi des versions unies et de nombreuses couleurs sont au rendez-vous.

Lorsque votre tenue est sombre, choisissez un sweat chez Jules coloré qu’il soit bleu, rouge ou encore vert, cela apporte un peu de joie et de bonne humeur.

Si votre look est déjà très coloré avec un pantalon teinté, misez sur un sweat blanc ou noir, voire gris.

Le pull est clairement la valeur sûre du dressing masculin et il est au coeur des tendances.

Lorsque vous avez une capuche, vous pouvez le porter avec un blouson en coton ou en cuir pour un style un peu plus rock. Ne laissez pas la capuche à l’intérieur, mais, pensez à bien la sortir, ce sera beaucoup plus confortable et vous aurez un look streetwear parfaitement dans l’air du temps. Vous pouvez opter pour la même méthode avec un gilet classique en coton ou des mailles, voire une veste de costume. Lorsque cette dernière est cintrée, prenez un sweat assez proche du corps pour que vous ne soyez pas dérangé par un surplus de tissus.

Si le gilet est déjà large, prenez aussi un sweat assez proche du corps, cela évite de « grossir » votre silhouette. Le pull large sera parfait si vous portez un gilet sans manches ou encore une doudoune matelassée sans manches qui sera parfaite pour l’automne. Chez Jules, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver le sweat que vous appréciez le plus.

Quel col choisir pour votre sweat ?

Lorsque vous avez une capuche, le col est forcément à ras le cou, dans le cas contraire, vous aurez plutôt une veste avec une fermeture éclair. Cette dernière apporte un côté streetwear ou sportif, mais vous ne pourrez pas la porter avec une autre veste, mais le blouson comme le bombers sera parfait.

Le col rond est possible avec un pull classique et sans la capuche, il peut être ample ou proche du corps.

Le col sera également en V pour la veste sportive ou raffinée.

Vous aurez plusieurs motifs avec notamment les équipes préférées des États-Unis ou encore des messages. Généralement, ce pull est souvent apprécié pour les fêtes de Noël ou encore un anniversaire. Vous pourrez adresser un doux message à votre partenaire grâce à ce sweat incontournable. En termes de prix, ces pulls ne sont pas onéreux, vous devrez prévoir moins de 50 euros.

Prenez le temps de bien regarder l’ensemble du catalogue afin de cibler le sweat le plus adapté à votre humeur, votre morphologie et votre style. Grâce à la taille, la couleur, le tarif, la matière et la forme du col, vous aurez des indications précises pour trier l’ensemble des résultats.