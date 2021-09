Home » Mode Quels soins pour vos montres ? Mode Quels soins pour vos montres ?

Quel que soit sa marque ou son âge, une montre de luxe doit faire l’objet d’un entretien régulier et d’une conservation soignée pour qu’elle garde sa valeur et fonctionne durablement. De nos jours, prendre soin d’une montre haut de gamme est beaucoup plus facile qu’avant, tant les produits et les accessoires sont nombreux. Découvrez comment entretenir une montre de luxe.

Investir dans un coffret pour montres

Un coffret est à une montre ce qu’un écrin est à un bijou. D’ailleurs, les montres haut de gamme n’ont rien à envier aux bijoux en termes de valeur et de finesse. Investir dans un coffret est très important pour les montres de luxe. Ranger vos montres dans un coffret vous évite ainsi de les laisser traîner sur votre table de nuit (risque de chute), de les oublier dans la salle de bains (risque de chute et exposition à l’humidité) ou pire, de les mettre dans un tiroir avec plusieurs objets (risque de rayure et exposition aux champs magnétiques).

Il existe de nombreux rangements pour montres, mais les pièces de maroquinerie ou encore les coffrets en cuir fins comme ceux proposés par Le Tanneur sont les plus distingués. Non seulement ces accessoires font office d’emplacement et de rangement, mais ils protègent également vos montres avec élégance. On peut trouver des modèles compacts, très pratiques pour les grands voyageurs ou des coffrets plus grands, pouvant accueillir jusqu’à 10 montres. Si vous êtes un collectionneur, cela vous évitera de vous encombrer avec plusieurs boîtes.

Certains coffrets laissent apparaître leur contenu avec un rabat ou une face translucide, d’autres sont plus discrets. En général ces types de coffrets proposent une fermeture en cuir à vachette. Le design et l’extérieur cuir ne font pas tout. Privilégiez les modèles dont l’intérieur est composé de matériaux doux et raffinés comme le velours ou du molleton entre autres. Vos montres de luxe seront ainsi à l’abri de tout choc ou de toute casse éventuelle.

Pour qu’une montre préserve son élégance et sa valeur, vous devez adopter les bons gestes et en faire une habitude.

Un nettoyage régulier

Nettoyer régulièrement une montre est le meilleur moyen de conserver son éclat le plus longtemps possible. Investir dans un kit de nettoyage complet est un must. À minima, un kit de nettoyage digne de ce nom doit contenir une lotion ou un spray, un chiffon de nettoyage ou une chamoisine et une brosse à poils douce. Il ne s’agit pas non plus de s’improviser horloger et d’en détenir tous les accessoires.

Un changement de pile pour les montres à quartz

Lorsqu’on détient une belle montre à quartz, on a tendance à attendre que la pile soit à plat avant de la changer. Cette mauvaise habitude n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la montre. Pour ne pas endommager son mécanisme, la meilleure chose à faire est de changer de pile à la bonne fréquence et bien avant qu’elle ne rende l’âme.

La révision du mécanisme pour les montres automatiques

Si vous avez une montre automatique, faites réviser son mécanisme au moins une fois tous les 4 ans. Le mécanisme doit faire l’objet de nettoyage, car son bon fonctionnement en dépend. Cette tâche doit être faite par un professionnel.

Un chargement suffisant pour les montres solaires

Comme pour les piles, il est peu recommandé de laisser la batterie d’une montre solaire se décharger. Exposez ainsi votre bien précieux aux rayons du soleil quelques minutes avant de l’enfiler. Ne sortez jamais sans l’avoir chargé et essayez de ne pas l’oublier trop longtemps dans son coffret si vous avez d’autres montres.

Les visites systématiques chez l’horloger

En plus de la vérification du mécanisme, un passage chez l’horloger tous les 3 ans est préconisé pour vérifier l’étanchéité ou encore la précision de votre montre. Bien évidemment, cela ne vous dispense pas de faire un détour à son atelier en cas de souci inhabituel comme la présence de buée à l’intérieur du cadran par exemple.

Prendre soin de sa montre pour la protéger

Contrairement aux bijoux, les montres sont exposées à plusieurs risques. En prendre soin revient aussi à les protéger de tout ce qui peut nuire à leur intégrité.

Protéger sa montre des chocs

Pour éviter d’abîmer bêtement une belle montre, évitez de la porter lorsque vous vous adonnez à une activité physique ou sportive. Autrement dit, exit la montre de luxe au golf, au tennis ou à la salle de sport. Pas question non plus de garder votre bien précieux lorsque vous bricolez ou lorsque vous jouez de la batterie par exemple.

Portez aussi votre montre avec un bracelet bien ajusté à votre poignet. Si le bracelet est trop large, non seulement vous risquez de la faire tomber et de la perdre, mais vous pourrez également l’exposer aux chocs récurrents avec le mobilier, notamment les bords de table. Pour éviter tout choc, il est également bon de la conserver dans un coffret pour montres.

Protéger sa montre des rayures

Sans adopter un comportement proche de la paranoïa, faites attention aux frottements lorsque vous portez votre montre de luxe. Esthétiquement, les rayures au niveau du verre sont les plus fâcheuses. Si vous avez tendance à rayer l’écran de base de vos montres, vous pouvez opter pour les films de protection.

En tout cas, les rayures ne sont pas une fatalité et il existe des produits permettant de les enlever, surtout les micro-rayures. Les horlogers demeurent une valeur sûre pour s’en occuper.

Protéger sa montre de l’eau

Quand bien même on vous a vendu une montre waterproof, savoir interpréter les informations sur l’étanchéité des montres est important pour les protéger correctement de l’humidité. Quelles que soient les indications, évitez de prendre une douche ou un bain chaud avec votre montre au poignet. L’eau chaude et les joints ne font pas bon ménage.

Lorsque vous avez envie de piquer une tête, entrez dans l’eau progressivement. Oubliez les sauts de l’ange à la piscine depuis un plongeoir situé à 10 mètres de hauteur. Si vous êtes un adepte de la plongée sous-marine, faites attention à la notion de profondeur.

Protéger sa montre des champs magnétiques

Les dangers des champs magnétiques sur les montres sont encore trop peu connus à l’heure actuelle. Cela peut pourtant altérer leur fonctionnement. Certaines montres de grandes marques embarquent des systèmes permettant de contrer l’effet des champs magnétiques, d’autres sont totalement exposées. Dans le doute, il est préférable de ne jamais ranger la montre à côté des téléphones portables, des tablettes et des laptops. Le plus important est de bien conserver votre montre dans un coffret afin d’en prendre le plus grand soin.