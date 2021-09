Home » Mode Les derbies sont des valeurs sûres pour sublimer tous les styles Mode Les derbies sont des valeurs sûres pour sublimer tous les styles

Vous aimez le look élégant, mais vous détestez les talons. Le tailleur est donc une valeur sûre, mais comment l’associer ? Les solutions sont nombreuses grâce aux derbies. Ces dernières ne sont pas démodées comme certaines femmes pourraient le penser. Avec ou sans un talon, elles s’adaptent aisément à la tenue et elles donnent un côté raffiné. Nous vous conseillons de porter des derbies pour femme au quotidien, car le marché est très étoffé.

Quelques associations avec vos derbies

Vous devez jongler avec toutes les tenues pour être certain que les derbies sont sublimés. Ce ne sont pas des chaussures réservées aux hommes, car les femmes ont aussi des modèles très sympathiques à porter. La meilleure association reste celle qui vous convient à 100 %, vous devez vous sentir belle et heureuse avec vos chaussures.

Les derbies sont compatibles avec une tenue élégante, portez un tailleur jupe ou pantalon avec une chemise et même une cravate.

Elles sont aussi parfaites avec un jean foncé ou clair, vous pourrez même retrousser le bas du pantalon pour les sublimer un peu plus.

Elles ne sont pas recommandées avec de grandes jupes ou des robes sauf si vous aimez casser les codes, il faudra donc être attentif aux couleurs et aux matières. De plus, les derbies pour les femmes proposent une semelle plate ou un petit talon. Ce dernier permet de galber rapidement les jambes et d’affiner la silhouette.

Un aspect chic ou décontracté

Les fabricants redoublent d’efforts pour combler toutes les femmes qui pourront miser sur des derbies décontractés. Ce sont des chaussures qui se rapprochent des baskets basses ou des sneakers, mais vous avez un côté un peu plus élégant qui est très apprécié. Elles sont vraiment polyvalentes, vous pouvez les porter avec un jean, un pantalon cargo, une jupe crayon ou encore un pantalon de costume qu’il soit cintré ou ample.

Les derbies pour les femmes sont parfois cirés avec des matières comme le cuir qui donne immédiatement un aspect raffiné. Il faudra notamment nourrir ce revêtement pour que la chaussure ne perde pas de sa superbe. Un cuir craquelé entache considérablement votre style vestimentaire.

Vous avez aussi plusieurs lacets, certains sont fins et ronds, d’autres sont plus épais et larges. Avec une semelle plate, vous donnez un côté décontracté à votre tenue. Vous pourrez aussi choisir des strass surtout si vous optez pour un look androgyne qui fait des ravages depuis quelques mois sur le marché du prêt-à-porter auprès des femmes.