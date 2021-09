Home » Finance Tout savoir sur le rachat de Crédit Finance Tout savoir sur le rachat de Crédit

De nombreuses personnes se voient surchargées à la fin du mois. Ceci, le plus souvent à cause du paiement mensuel des prêts faits à la banque. Loin d’être enchantant pour elles, ces dernières sont dans l’obligation de le faire. Pour faciliter la vie à ces personnes ayant accumulé des dettes au point de ne plus gérer, un système a été mis en place. C’est le rachat de Crédit. Si vous voulez tout savoir sur le rachat de Crédit, parcourez cet article.

Le rachat de Crédit : qu’est-ce que c’est ?

Encore appelé regroupement de Crédit, le rachat de Crédit est une alternative financière qui vise à faciliter le règlement des cas de personnes en condition de dettes accumulées. Son principe, c’est de rassembler tous les différents prêts en un seul. Plus clairement, le rachat de crédit refinance, au compte d’un nouveau crédit unique, un ou plusieurs endettements en cours, habituellement contractés dans différentes institutions financières. Cela dit, des entreprises bancaires rachètent vos prêts dans les différentes banques ou vous avez contracté les dettes. Celles-ci vous facturent ensuite un Crédit unique que vous remboursez sur une durée donnée. Si, éventuellement, vous faites partie de ces personnes, le rachat de Crédit Cofidis est vivement recommandé en France. Il existe d’ailleurs deux types de rachat de crédit : le rachat de Crédit consommation et le rachat de crédit hypothécaire. Le rachat de crédit consommation regroupe : le crédit auto ou moto, le crédit travaux, le prêt personnel, le prêt employeur. Ça peut également inclure les retards d’impôts, ou de loyer, des dettes familiales ou d’huissier ainsi que des pensions alimentaires.

A lire également : Quelles sont les meilleures options de recouvrement de créances ?

Quels sont les avantages de l’achat de Crédit ?

Il faut avouer que le rachat de crédit admet de nombreux avantages. Découvrez donc ceux-ci, en lisant la suite de l’article.

Éviter le surendettement

La cumulation de Crédits de différentes natures est susceptible de rendre excessifs vos endettements. Pour un ménage, payer différentes mensualités, peu importe le volume de celles-ci, peut rapidement devenir étouffant et fatigant. Comme les différentes factures du ménage doivent être réglées par la même occasion, la possibilité de les regrouper toutes en une seule vous écarte certainement du risque de surendettement. Cela dit, vous n’avez plus qu’un seul crédit à rembourser à la fin du mois ainsi qu’un seul créancier.

A voir aussi : Quel courtier négocier ?

Mensualité unique

Comme l’indique déjà son principe, le rachat de crédit regroupe tous les crédits d’un emprunteur en un seul crédit. Ce dernier engendre une mensualité unique et réduite, et moins onéreuse. Pour ce faire, le rachat de Crédit permet de rallonger la durée du crédit vous offrant ainsi une mensualité plus réduite que celle de la somme totale de toutes les mensualités précédentes. Vous maîtrisez mieux votre budget.

Gestion très simple des finances

Les mensualités de différentes natures à rembourser peuvent rapidement échapper à un ménage. Ceci s’explique par le fait que ces prêts ont été faits à des dates différentes. Cela dit, avoir une unique mensualité à payer en lieu et place de plusieurs peut sans aucun doute vous simplifier la gestion de vos finances. Cela vous permet également de vous en sortir facilement lorsque vous faites votre comptabilité personnelle.

Budget contrôlé

Étant donné que le rachat de crédit vous offre la possibilité de rallonger et de payer une mensualité unique, ce faisant elle vous allège la tâche. La nouvelle mensualité se voit devenir moins coûteuse que les précédentes. De plus, la baisse des mensualités peut diminuer jusqu’à 60 % si elle est bien négociée. Vous avez par conséquent un budget unique moindre et contrôlé. Par ailleurs, le rachat de crédit vous permet d’avoir une unique assurance emprunteur et vous offre la possibilité d’obtenir, en cas de besoin, une trésorerie supplémentaire.

Dans quelles situations le rachat de crédit vous est-il profitable ?

Dans plusieurs situations, il est avantageux et bien de recourir au rachat de Crédit. Le rachat de Crédit peut être envisageable si vous avez besoin d’un véhicule ou d’une moto. Cela vous est plus avantageux puisque vous avez rapidement votre voiture et vous le payez par tranches constantes de façon mensuelle. Lorsque vous avez des dettes familiales ou des dettes d’huissier, c’est également bien et avantageux de recourir au rachat de Crédit. En effet, l’entreprise désignée se charge de tout. Le souscripteur n’aura qu’à rembourser de façon mensuelle sur une durée plutôt importante la totalité de dettes rachetées. Parlant des entreprises spécialisées dans le rachat de Crédit, il en existe une ayant une très grande renommée. Il s’agit de COFIDIS, une entreprise qui regroupe d’innombrables structures telles que CREATIS et MONABANQ. Cette offre propose plusieurs formules aux consommateurs. Dans ces différentes formules, vous avez la possibilité de faire racheter un ou plusieurs crédits allant de 3000 à 80 000 EUROS sur une période minimale de 5 ans. COFIDIS représente une entreprise spécialisée surtout dans le rachat de crédit consommation. Il a en sa gouverne des spécialistes qui pourront vous aider à trouver la formule adaptée à votre capacité d’endettement.