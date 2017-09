Respecter la santé de nos tout petits

Le jouet représente une partie intégrante de la vie de l’enfant. Il est sans doute l’élément avec lequel un enfant passe le plus de temps dans sa journée voire les premières années de sa vie. La place du jeu est indispensable dans la vie enfantine. Les psychologues nous le disent souvent : « le jeu est le travail de l’enfant ». Pourquoi le jeu est-il si important dans la construction de l’enfant ? Le jeu est-il un prétexte pour l’acquisition des trois apprentissages fondamentaux ? (savoir, savoir-faire et savoir être).

Quel rôle tient le jeu dans la vie d’un enfant ?

Le jeu est une activité aussi importante que la lecture d’un beau livre ou que la réalisation de dessins pour les enfants.

En effet, chaque jeune enfant a une faculté innée d’approcher des objets autour de lui : il découvre son univers et essaie de déchiffrer cet environnement via le toucher, l’odorat et l’ouïe. Offrir un jouet à son enfant, c’est lui donner l’occasion de progresser dans ses recherches perpétuelles et de comprendre le monde dans lequel il évolue.

Il serait également faux de croire qu’un enfant qui joue est un enfant qui ne fait rien. Le jeu apprend énormément de choses aux petits loulous : la coordination des gestes, le relation du toucher et de la musique qui en ressort, l’emboîtement des pièces d’un puzzle, etc.

Cependant, il serait inopportun de laisser l’occasion de la rencontre de votre enfant avec le jeu au hasard. Pour cela il est important d’accompagner la croissance de votre bébé en faisant des choix de jouets en fonction de son âge et de l’évolution de ses facultés.

Prenons par exemple les jeux de construction : ce sont des exercices angulaires pour éveiller votre enfant tout en lui offrant le divertissement nécessaire. Certes, l’enfant rencontre des lacunes au début, il s’énerve, il abandonne momentanément, mais dès qu’il a compris les règles du jeu, il plonge dans un plaisir sans égal. Ainsi, le jeu l’accompagne dans son éveil et développe ses cinq sens.

Apprivoiser le monde afin de s’y intégrer

Travailler et découvrir par le plaisir est la vocation première du jeu dans la sphère de l’enfant.

Il capte ainsi tous les signes extérieurs de son petit monde et commence à comprendre les interconnexions qui l’entourent. Le jeu est donc une occasion d’aiguiser ses sens et de transformer son monde afin de lui donner la capacité d’agir.

C’est un moyen primordial dans le dépassement de soi, et l’adaptation avec des situations variables. Plusieurs facteurs viennent corroborer les éléments précédents à savoir que si l’enfant dès son jeune âge travaille sa concentration aussi bien que son sens de l’inventivité, il sera facilement intégré plus tard dans différentes opérations d’apprentissage.

En somme, le jeu reste un moyen de développer l’imagination et d’éveiller le savoir, le savoir-être et le savoir-faire de nos enfants. N’hésitez pas à demander conseil sur blogueuse cornue.