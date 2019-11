Home » Mode Quelle est la coupe idéale pour une robe cocktail ? Mode Quelle est la coupe idéale pour une robe cocktail ?

Bien que l’ensemble jeans et tee-shirt soit l’une des tenues préférées des femmes, la robe conserve toujours sa place pour les grandes occasions. La robe cocktail est la robe idéale pour 1000 et une occasions, car ses coupes peuvent varier d’une personne à l’autre sans créer de malaise. Aussi, la robe cocktail n’est pas tailler sur-mesure pour un événement et pas pour un autre. Découvrez les coupes de la robe cocktail pour désormais mieux faire vos choix.

La coupe idéale selon la morphologie

La robe cocktail est une tenue qui n’a pas de coupe standard. Ses coupes peuvent varier selon la morphologie de celle qui envisage de la porter. C’est pour cela que même si plusieurs dames portent une robe cocktail pour un même événement, chaque coupe est spéciale. Il faut en effet, qu’elle soit adaptée à la morphologie de celle qui la porte et épouse ses formes le plus naturellement possible.

La robe cocktail étant une tenue de sortie chic, il est important de s’intéresser de près à chaque détail. Vous cherchez la robe cocktail faites pour vous ? Rendez-vous sans plus tarder chez Pronuptia. Plusieurs coupes sont possibles pour une robe cocktail. Elle peut être, une robe bustier, décolletée, sans manche ou encore avec bretelles. Cette robe peut avoir une forme patineuse, droite ou légèrement ovale et est souvent courte (hauteur genou). Il est rare de tomber sur une robe cocktail longue et bien faite, car la robe cocktail ne doit rien avoir d’encombrant.

La robe cocktail avec une coupe bustier est faite pour les femmes aux petites poitrines. Si vous avez une poitrine développée, il est conseillé d’opter pour une coupe avec bretelles. La présence de ces bretelles vous permettra d’être plus à l’aise dans vos déplacements. La coupe décolletée quant à elle peut être portée par toutes les morphologies. Toutefois, le décolleté léger est celui qui passe facilement. Si vous optez pour un décolleté plongeant, vous avez de fortes chances de voir tourner vers vous tous les regards. Selon votre morphologie, à vous de voir la coupe parfaite pour votre robe cocktail.

Les couleurs de la robe cocktail

La robe cocktail est un vêtement adapté aux saisons chaudes. C’est l’une des raisons pour lesquelles, vous pouvez jouer avec des tons et couleurs illimités, mais surtout flashies. Pendant les saisons chaudes, les couleurs vives font le beau temps, alors pas de robe cocktail blanche, grise ou encore beige. Vous devez oser les couleurs sans pour autant être extravagante. Les couleurs comme le rouge, le jaune, le bleu, le rose sont parfaites pour rester dans le timbre des temps chauds. Elles font à la fois simples et chic.

Pour bien porter votre robe cocktail, n’oubliez pas de l’accessoiriser. La robe à elle seule n’est qu’une partie de votre look. Elle doit être complétée par des accessoires en fonction de la simplicité ou de l’extravagance de la coupe. Les coupes simples sont à compléter avec des accessoires voyants, alors que les coupes extravagantes n’ont besoin que de très peu d’accessoires.