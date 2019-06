Home » Maison Comment bien choisir son luminaire d’intérieur Maison Comment bien choisir son luminaire d’intérieur

Pour apporter de la luminosité à votre pièce, il est nécessaire d’avoir l’éclairage d’intérieur approprié. Que ce soit pour un éclairage direct, indirect, diffus, d’ambiance ou fonctionnel, vous devrez avoir le luminaire d’intérieur correspondant à l’effet recherché. Le choix du luminaire doit également tenir compte du type de décoration de la pièce, celle-ci peut être moderne, design ou classique. Il existe plusieurs types de luminaires d’intérieur. Chaque luminaire d’intérieur sera plus ou moins adapté à telle ou telle pièce de la maison.

Quels sont les différents types de luminaires d’intérieur ?

Avant de prendre la décision d’acheter vos luminaires d’intérieur dans une boutique spécialisée, il est important de connaître les différents types de luminaires qui existent. Il existe plusieurs types de luminaires, on peut citer par exemple les suspensions d’intérieur, les lampes à poser, les lampadaires, les abat-jours etc. Examinons ces luminaires. Les suspensions d’intérieur peuvent être adaptées à toutes les pièces. Elles sont alimentées depuis le plafond et y sont accrochées grâce à une cheville et un crochet. Une suspension d’intérieur peut servir à un éclairage direct, à un éclairage indirect, à un éclairage d’ambiance et à un éclairage diffus.

La lampe à poser est indiquée pour un éclairage d’appoint. Elle est peut être posée dans un coin de la maison, sur un meuble ou sur une table de chevet afin de créer une belle ambiance dans la pièce. C’est le choix indiqué lorsque l’on cherche une source d’éclairage douce et diffuse. Le lampadaire est une lampe à poser haute et puissante. Il sert à l’éclairage indirect d’une pièce. L’abat-jour au même titre que la lampe à poser sert à un éclairage d’appoint.

Éclairage d’intérieur : quel luminaire pour les différentes pièces de la maison ?

Plus qu’une affaire de mode, le luminaire à positionner dans chaque pièce de la maison obéit avant tout à des critères d’ordre pratique. Pour le cas du salon, il est recommandé d’opter pour un éclairage indirect ou un éclairage d’ambiance pour avoir assez de luminosité et créer ainsi une ambiance chaleureuse dans la pièce. Choisissez donc une ou plusieurs lampes à poser positionnées à des endroits stratégiques du salon. Pour la salle à manger, privilégiez un éclairage direct sur la table grâce à une suspension. Pour la cuisine, optez pour une lumière puissante grâce à un éclairage LED au moyen d’une suspension complétée par des luminaires d’appoint.