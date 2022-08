Cigarette électronique et e-liquide : nos conseils pour choisir

Avec tous les modèles de cigarettes électroniques et les déclinaisons de e-liquides proposés sur le marché, il y a vraiment de quoi s’y perdre. Quels sont les critères à prendre en compte quand vous faites l’achat de votre e-cigarette et de votre e-liquide ?

Les e-cigarettes pour les débutants

L’e-liquide ne sert à rien si vous n’avez pas de cigarette électronique et vice versa. Quand vous faites le choix de votre e-liquide, la nature de la cigarette électronique importe. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir profiter pleinement de votre e-liquide. Avant de commander votre e-liquide et recharge pour cigarette électronique, prenez connaissance des principaux types d’ecig émis sur le marché.

La cigarette électronique Puff

De par sa simplicité et sa discrétion, le format de e-cigarette Puff est également connu sous le nom de Vape Pen. Ce type de cigarette électronique a le vent en poupe actuellement auprès des vapoteurs débutants. Souvent jetables, les cigarettes électroniques Puff sont chargées d’e-liquide aux sels de nicotine ou au CBD.

Le Pod : une ecig compacte

Ceux et celles qui sont à la recherche d’une cigarette électronique facile d’utilisation et discrète peuvent également se tourner vers le format Pod Mod. Ce type de e-cigarette s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux vapoteurs expérimentés à la recherche d’appareil simple mais efficace. Les Pods sont indiqués pour le vapotage avec du e-liquide à forte proportion en PG ou propylène glycol.

La cigarette électronique format tube

Comme son nom l’indique il s’agit de e-cigarettes dotées d’une forme tubulaire. La e-cigarette au format tubulaire est également appelée Stick. Facile d’utilisation, la ecig tubulaire peut être dotée de très peu de réglages ou pas du tout. Elle s’adresse particulièrement aux vapoteurs et aux vapoteuses qui veulent une e-cigarette facile à utiliser et pas cher.

La box : la plus complète et la plus imposante

Les e-cigarette box - qui veut littéralement dire boîte - sont facilement reconnaissables par leur forme rectangulaire et leur allure imposante. Une box peut fonctionner avec une batterie intégrée puissante et relativement autonome ou des accus rechargeables et remplaçables. Les accus ou accumulateurs sont tout simplement des piles. Les box peuvent être plus ou moins sophistiquées et dotées de plus ou moins de réglages.

Bien choisir son e-liquide et recharge pour cigarette électronique

Même en utilisant une cigarette électronique BF, Bottom Feeder ou Squonker, vous aurez toujours à vous ravitailler en e-liquide. Le choix du e-liquide ne se fait pas à la légère parce qu’en dehors de vos goûts et de votre mode de vapotage, il est également fonction de la résistance de l’e-cigarette. Les e-cigarettes les plus sophistiquées permettent aux experts de la vapote de procéder à de nombreux réglages plus ou moins complexes.

Mais basiquement, il est possible de diviser les e-liquides et les e-cigarettes en deux catégories. Si vous utilisez une ecig dotée d’une résistance supérieure à 0.75 ohm, privilégiez de l’e liquide plus riche en PG qu’en VG. Vous créerez moins de nuages de vapeur, mais obtiendrez plus de hit. Les plus expérimentés opteront pour du e-liquide doté d’une teneur plus forte en VG à vapoter avec des e-cigarettes dotées d’atomiseurs subohms.

Tous les e-liquides ne sont pas bons

Les produits pour e-cigarette connaissent un fort engouement auprès des vapoteurs ces derniers temps. L’essentiel quand vous faites l’achat de ces produits, c’est surtout la qualité. En ce qui concerne l’e-liquide, il est très important d’opter pour du e-liquide nicotiné fabriqué en France. C’est le moyen le plus sûr pour s’assurer que vous vapotez du e-liquide exempt de produits nocifs.

Quand on débute la vapote, il vaut également éviter les e-liquides aux saveurs et aux arômes trop complexes. Le mieux c’est de rester le plus proche des sensations fournies par la cigarette si vous vapotez pour arrêter de fumer. Par ailleurs, il faut retenir que plus un e-liquide est complexe, plus il contient d’éléments pouvant potentiellement produire des substances nocives.