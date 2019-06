Home » Voyage Trois bonnes raisons d’aller visiter la Colombie Voyage Trois bonnes raisons d’aller visiter la Colombie

Vous aimez les voyages initiatiques et les destinations lointaines loin des circuits touristiques habituels. Vous n’aimez pas l’ambiance artificielle des clubs de vacances et recherchez des séjours de voyage plus axés sur la découverte et le partage. Pourquoi ne pas essayer d’aller en Colombie ? C’est un pays magnifique qui vous procurera du plaisir à plus d’un titre.

Des circuits très culturels

Pour tous ceux qui aiment apprendre en voyageant, qui aiment découvrir de nouvelles choses, la Colombie est un pays très riche. Pour commencer, les amateurs d’histoire y découvriront des trésors. Bogota est le centre culturel et historique du pays. En réservant sur le site https://colombie-decouverte.com/ vous pourrez également partir à la découverte de la ville fortifiée de Carthagène. Les amateurs d’architecture découvriront des villes très colorées et cosmopolites. Vous en apprendrez beaucoup sur l’histoire de la civilisation et ses trésors, dans les musées de la capitale comme celui de l’or par exemple.

Un site naturel exceptionnel

La Colombie est un pays qui offre une diversité de paysages naturels préservés. Pour commencer, visitez la forêt d’Amazonie, poumon de la terre. Allez à la découverte de la faune et de la flore. Du côté de l’archipel de San Bernardo, vous pourrez visiter la mangrove et voir les formations coralliennes. En faisant du snorkeling, vous admirerez la beauté aquatique. Les amateurs de beaux points de vue pourront se lancer dans de longues promenades sportives vers le Parc National Naturel Los Nevados et le Sanctuaire de Faune et de Flore Otún Quimbay.

Le tour des saveurs

La Colombie est un pays très prisé des amateurs de café. C’est l’un des plus réputés du monde et les spécialistes viennent parfois spécialement pour avoir la chance de visiter les plantations et de déguster ses saveurs originales. Mais le pays a bien plus à offrir que cela. En faisant les marchés, vous découvrirez tous les produits locaux et découvrirez les goûts exceptionnels notamment des fruits et des légumes. Goûtez aux plats traditionnels, vous ne serez pas déçu du voyage.