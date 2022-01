Home » Maison Poêle à granulés vs poêle à bois : Lequel choisir ? Maison Poêle à granulés vs poêle à bois : Lequel choisir ?

Les options de chauffage domestique efficaces et peu coûteuses sont très demandées en ce moment. Avec tant d’options, choisir le meilleur appareil de chauffage pour vous peut être un défi. De nombreux propriétaires sont confrontés à la question de savoir quel type choisir. Pour ceux qui se tournent vers les poêles pour chauffer leur maison, une autre question se pose : poêle à granulés ou poêle à bois ? Dans cet article, nous aimerions partager avec vous les avantages et les inconvénients des poêles à granulés et à bois afin de vous aider à faire le bon choix pour vous.

Les poêles à granulés ont gagné en popularité ces dernières années, car ils brûlent efficacement des énergies renouvelables. Les granulés de bois sont fabriqués par écorçage, broyage, séchage et compression du bois. Ensuite, ils sont versés dans la chambre de combustion. Les poêles à bois fonctionnent comme tout autre appareil de chauffage au bois. Les bûches fendues démarrent et entretiennent le feu et la chaleur à la place des granulés dans un poêle à granulés.

A voir aussi : Comment entretenir les volets roulants ?

Pourquoi les poêles à granulés sont-ils meilleurs ?

Tout d’abord, les poêles à granulés sont les mieux classés dans la catégorie des appareils de chauffage respectueux de l’environnement. Les granulés sont fabriqués à partir de sciure et de copeaux de bois recyclés. Bien compactés, les granulés brûlent beaucoup plus proprement que le bois de chauffage. Cela produit des feux plus chauds, plus durables et avec moins d’émissions nocives.

Un autre avantage d’un poêle à granulés est l’achat et le stockage du combustible. Tout d’abord, dans les zones urbaines, les forêts et le bois de chauffage sont plus difficiles à trouver que dans les zones plus rurales ; ce qui rend les bûches de bois rares. Les granulés de bois sont une option idéale dans cette situation, car ils peuvent être expédiés dans les zones urbaines plus facilement et plus économiquement. Par rapport à un poêle à bois, les poêles à granulés sont très efficaces.

A lire également : Décoration de bureau : emplacement, mobilier, plantes...

Découvrez plusieurs modèles de poêles à granulés sur le site www.poelesagranulesfrance.com !

Inconvénients

Comme les poêles à granulés fonctionnent à l’électricité, vous serez privé de chauffage en cas de panne de courant.

La combustion de granulés de bois laisse généralement des saletés derrière elle ; et le nettoyage qu’elle implique n’est peut-être pas ce que vous souhaitez faire régulièrement.

Qu’est-ce qui rend le poêle à bois meilleur ?

À l’inverse, les poêles à bois présentent certains avantages par rapport à leurs homologues à granulés. L’un des principaux facteurs est que les poêles à bois n’ont pas besoin d’électricité pour fonctionner. En cas de coupure de courant, comme c’est souvent le cas en hiver lorsque la neige s’accumule sur les lignes électriques, le poêle à bois continue de fonctionner ; alors que le poêle à granulés est simplement froid. Bien qu’il soit possible d’installer des batteries de secours, elles ne durent que huit heures au maximum ; ce qui met la vie en danger selon la durée de la panne de courant.

Un autre avantage de la combustion du bois est le coût du combustible. Le bois de chauffage est relativement bon marché, surtout si vous le coupez et le faites sécher vous-même.

Inconvénients