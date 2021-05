Next

En conclusion, il est plus que nécessaire de rester informé de toutes les actualités économiques et géopolitiques avant de se tourner vers une action plutôt que vers une autre. C’est certainement la clé de la réussite de l’investissement en Bourse !

L’entreprise a d’ailleurs déclaré pendant une conférence téléphonique qu’elle acceptait la sanction et qu’elle s’y conformerait. Elle a d’ailleurs précisé qu’elle avait bénéficié de conseils avisés des régulateurs sur différentes questions spécifiques relevant de la loi anti-monopole. Le groupe a terminé en déclarant qu’il était heureux de pouvoir tourner la page sur cette histoire.

L’ action Alibaba vient de connaître différents mouvements. En effet, les régulateurs du marché chinois ont jugé qu’Alibaba était en infraction. Ils ont condamné le groupe à payer une amende très élevée. Le géant chinois est accusé d’exiger l’exclusivité des commerçants qui souhaitent vendre leurs produits sur leurs plateformes en ligne et cela au détriment des autres sites de e-commerce. Selon les régulateurs, il s’agirait d’un abus de concurrence déloyale.

Alibaba, le géant chinois du e-commerce, a minimisé la sanction de 2,3 milliards d’euros qui lui a été infligée pour abus de position dominante. Au même moment, ses actions sont grimpées de 6% à la Bourse de Hong Kong. Le groupe fait l’objet d’une enquête des autorités depuis plusieurs mois pour suspicion de pratiques monopolistiques. Zoom sur la situation du géant chinois et sur l’évolution de son action sur les marchés financiers.

Action Alibaba : entre hausse et sanction

