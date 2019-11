Home » Maison Maison autonome : toutes les innovations en économies d’énergie Maison Maison autonome : toutes les innovations en économies d’énergie

Ce n’est un secret pour personne, chaque année, les tarifs de l’électricité et du gaz ont tendance à flamber. En plus, avec la récente prise de conscience autour des questions environnementales, il existe aujourd’hui une sorte d’urgence à faire des économies d’énergie. Voilà pourquoi, vous aurez tout intérêt à vous tourner vers des spécialistes en la matière qui sauront adapter des solutions à votre habitat pour une maison autonome.

Cap sur une maison autonome

Quand on pense à une maison autonome, on pense automatiquement à la pose de panneaux solaires. Or, avec les récentes innovations, il existe aujourd’hui des spécialistes en la matière qui sauront adapter des solutions à votre toiture déjà présente. Par exemple, on pense à ce système qui s’intègre à merveille dans la charpente sans différence de niveau.

Ainsi, vous produirez vous-même votre propre électricité avec une autoconsommation régulée. Mieux encore, vous aurez même la possibilité de revendre votre surplus d’électricité à EDF OA et ainsi, gagner de l’argent grâce à votre propre installation. Du coup, c’est une solution qui vous permet de faire de sérieuses économies sur votre facture sur le long terme. Et justement, au rayon des économies, il faut savoir que c’est typiquement le genre de travaux qui peut être soutenu par l’État grâce au crédit d’impôt. Voilà pourquoi, vous aurez tout intérêt à vous tourner vers des professionnels du métier qui sauront vous conseiller et vous guidez dans votre projet.

Les petites innovations en matière d’économie d’énergie

Mais une maison autonome ne se résume pas seulement à l’installation de panneaux solaires. Par exemple, on pense également à un chauffe-eau thermodynamique vous permettant de réaliser jusqu’à 70 % d’économie par rapport à un chauffe-eau classique. Du côté des chauffages, on pense également à une climatisation réversible pour un confort optimal toute l’année.

Quel que soit votre projet, sachez qu’il existe aujourd’hui des solutions innovantes pour pouvoir faire des économies à tous les niveaux. Mais pour cela, il faudra passer par un spécialiste de la rénovation de l’habitat qui possède toute l’expérience en la matière pour faire aboutir votre demande.