C'est quoi le double vitrage ?

Une fenêtre à double vitrage est la combinaison de plusieurs vitres en un système de fenêtre unique. La plupart des châssis de fenêtres modernes sont à double vitrage (deux vitres) ou à trois vitres (triple vitrage) parfois même davantage.

Du point de vue de l’isolation, thermique et acoustique, ces fenêtres sont beaucoup plus performantes qu’un simple vitrage. Les panneaux de verre dans les fenêtres à vitrages multiple sont séparés par des intercalaires permettant de former une couche d’air ou de gaz entre les vitres. Les cadres des fenêtres à double vitrage sont donc, en toute logique, plus épais et nécessitent des châssis adaptés.

Les avantages du double vitrage

Les fenêtres à double vitrage constituent un choix idéal en matière d’économie d’énergie, avec l’avantage supplémentaire d’atténuer les bruits. L’espace d’air scellé entre les deux vitres agit comme une couche supplémentaire d’isolant très performante. Cette résistance thermique supplémentaire réduit la quantité de chaleur perdue par les fenêtres en hiver et maintient votre maison à une température plus confortable. À l’inverse, en été le double vitrage empêche la chaleur indésirable d’entrer dans la maison. Cette isolation supplémentaire réduit vos dépenses de chauffages et de climatiseurs. Consommer moins d’énergie, c’est économiser de l’argent et faire une bonne action pour l’environnement.

Avec le double vitrage, il est plus difficile pour le froid ou la chaleur extérieure indésirable de se transmettre. La vitre intérieure reste proche de la température ambiante et augmente considérablement le confort thermique de vos pièces. Le double vitrage ne devient pas froid comme une simple vitre. Il réduit également le phénomène de condensation, et empêche donc la formation de moisissures ou champignons.

Certains doubles vitrages sont étudiés pour réduire la pollution sonore au maximum. Ils sont efficacement scellés pour réduire les bruits de moyenne à haute fréquence tels que la voix humaine. En général, il y a une différence d’épaisseur entre les deux vitres, intérieure et extérieure, ce qui améliore encore davantage la réduction du son.

Les fenêtres à double vitrage sont considérées comme l’option la plus sûre face aux effractions. Cela vaut même pour les fenêtres à un seul volet standard. Deux feuilles de verre sont beaucoup plus difficiles à casser qu’une seule. Pour encore plus de sécurité, il est possible d’utiliser différents types de verres, comme du verre trempé ou feuilleté.

Espace entre les vitres du double vitrage

L’espace standard entre les vitres varie de 6 mm à 20 mm. Un espace minimum de 12 mm est recommandé pour une performance thermique optimale. Alternativement, pour un bon contrôle acoustique et pour réduire le bruit à basse fréquence tel que le trafic routier et les réacteurs d’avion, l’intercalaire optimal recommandé est de 150 mm ou plus. Notez que des espaces aussi importants permettent la convection entre les vitres et réduisent alors les performances d’isolation thermique.

Pour la meilleure performance énergétique, choisissez du double vitrage avec un espace intercalaire de 10 à 20 mm entre les vitres.

Qu’y a-t-il entre les vitres du double vitrage

L’espace entre les vitres des fenêtres à double vitrage étant entièrement scellé. Celui-ci agit comme une couche isolante limitant le transfert de calories ou de frigories entre l’extérieur et l’intérieur de votre maison. Les performances thermiques et acoustiques sont encore plus largement améliorées lorsque c’est un gaz inerte qui remplit cet espace. Le gaz le plus utilisé est l’argon, qui possède une très faible conductivité, qualité indispensable à tout matériau isolant.

Un gaz inerte à faible conductivité inséré entre les vitres augmentera les performances.

Les unités à double vitrage comprennent une entretoise ou un intercalaire, sous la forme d’une bande de métal ou de polymère qui sépare les deux vitres. En règle générale, ces espaceurs contiennent un dessiccateur (agent de séchage), pour éliminer l’humidité résiduelle emprisonnée dans la lame d’air.

Type de verre utilisé

Une large gamme de types de verre peut être utilisée dans les unités à double vitrage. Certains permettent d’augmenter encore l’efficacité énergétique ou le contrôle du bruit. Par exemple, le verre à faible émissivité réduira encore davantage la quantité de chaleur qui s’échappe tandis que des vitres stratifiées plus épaisses amoindrissent les ondes sonores afin d’améliorer les performances acoustiques.

Des problèmes courants avec le double vitrage ?

Le châssis de fenêtre double ou triple vitrage doit être considéré comme une unité complète. En effet, le matériau du châssis d’encadrement que vous choisissez pour vos fenêtres aura un impact sur la performance globale d’isolation. Il pourrait augmenter ou au contraire réduire son efficacité énergétique. Les châssis de fenêtre métallique, comme ceux en aluminium, sont plus conducteur, du chaud et du froid, que les cadres en bois ou PVC. Il faut également veiller à utiliser des châssis performants, améliorés thermiquement pour éviter tout pont thermique.

De mauvais châssis peuvent éliminer tout avantage lié à l’installation d’un double vitrage.

L’étanchéité du double vitrage et le type d’intercalaire utilisé sont également des facteurs importants à prendre en compte. Si l’unité à double vitrage n’est pas correctement scellée ou si l’entretoise ne contient pas de dessicant adéquat, cela peut réduire les performances. De la condensation pourrait alors apparaître sur les surfaces froides.