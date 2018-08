Home » Maison Comment réussir l’installation de vos volets ? Maison Comment réussir l’installation de vos volets ?

L’installation de volets roulants permet d’avoir une meilleure isolation thermique et phonique. La technique de pose est assez complexe pour les débutants, vous pouvez donc confier la tache à un professionnel de l'installation de volet au mans. Cependant, si vous êtes un bon bricoleur, suivez ces conseils pour réussir l’installation de vos volets.

Préparation de la pose

Pour l'installation de volets roulants, on distingue 3 techniques de pose : la pose en façade ou pose en applique, la pose sous linteau et la pose sous linteau inversé. Un professionnel de l'installation de volet au mans pourrait vous indiquer la technique la mieux adaptée à votre façade.

Avant de procéder à l’installation des volets roulants, il faudra effectuer une préparation au préalable. Le dispositif est composé d’un coffre sur lequel on retrouve les deux lames et deux coulisses qui servent à l’enroulement des lames. Le coffre doit être placé sous le linteau tandis que les coulisses sont rattachées aux tableaux. Il faudra donc fixer les coulisses temporairement au coffre. Effectuer ensuite une mesure pour que la hauteur du volet soit égale à celle du tableau et pensez à réserver une sortie au câble électrique derrière le coffre

Les étapes de l’installation

Une fois la préparation terminée, passez ensuite à la mise en place du volet rouant dans lequel vous devez introduire le câble. Pensez à contrôler la position du volet qui doit être droit puis réaliser des marques à l’endroit où vous l’avez placé pour le perçage. Elles devront être percées par la suite pour y introduire les chevilles. Vous pouvez maintenant serrer la coulisse gauche puis celle de droit à l’aide de vis sans atteindre le fond. Les deux coulisses doivent être parallèles et symétriques.

Pour finir, vous devez réaliser les raccordements électriques et l’automatisation. N'omettez pas d'éteindre l'alimentation électrique de votre immobilier avant de débuter. Le placement du boîtier dépendra du type de motorisation. Pour une motorisation à interrupteur, il devra être fixé à proximité de la fenêtre et pour une motorisation à émetteur radio, le boîtier sera à l’angle de la fenêtre. Une fois que le boîtier est en place, vous pouvez raccorder les câbles au tableau électrique.