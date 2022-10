Comment garantir un air sain dans la maison ?

On ne se rend pas compte de toutes les poussières et produits potentiellement toxiques qu’abrite une maison. Dans toutes les pièces, été comme hiver, les particules s’accumulent et on ne respire pas toujours un air très pur. Heureusement, il existe des solutions et des bons réflexes à adopter au quotidien !

Premier réflexe : aérer, plusieurs fois par jour

On a beaucoup entendu cette consigne dans le cadre de la crise sanitaire, mais même sans virus, il est impératif d’aérer toutes les pièces de la maison plusieurs fois par jour. Le but est de renouveler l’air ambiant, de chasser les odeurs et les poussières qui peuvent s’accumuler, alors on ouvre les fenêtres le matin, en milieu de journée et après le repas par exemple pour bien aérer, et ce, même en hiver.

Deuxième réflexe : on fait le tri de ces produits ménagers

Ouvrez vos placards dédiés aux produits ménagers et constatez déjà la grande quantité de produits : un pour le sol, un pour les sanitaires, un pour le four, un pour le carrelage de la salle de bains, un pour les vitres, etc. Ensuite, prenez un moment pour lire les étiquettes et la liste de produits toxiques qu’ils contiennent. Voici de quoi polluer sérieusement l’air que vous respirer ! Il existe des produits d'entretien naturels pour la maison qui feront aussi bien le “job” sans vous intoxiquer et polluer. Les produits phares sont le bicarbonade de soude et le vinaigre blanc, avec ces deux-là, vous faites déjà une grande partie de ménage !

Troisième réflexe : les huiles essentielles

Encore un produit naturel qui vous sauvera ! Optez pour un diffuseur d’huiles essentielles et faites une sélection pour purifier l’air ambiant (certaines conviennent très bien pour cette mission). Et aussi, vous pouvez tout simplement parfumer votre intérieur de manière saine, à la place des nombreux parfums artificiels (par exemple ceux qui existent pour les toilettes ) et des bougies qu’on trouve dans les grandes surfaces…

