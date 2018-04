Home » Maison Les maisons en container : tout ce que vous devez savoir Maison Les maisons en container : tout ce que vous devez savoir

Vous vous intéressez aux constructions en containers ? Il faut savoir que c’est une tendance très appréciée dans l’univers de la construction. En effet, les premières maisons en containers ont été construites à Amsterdam en 2003 avant que cela ne devienne une véritable tendance dans toute l’Europe. Aujourd’hui, les maisons en containers offrent plusieurs avantages. Voici ce qu’il faute en savoir. ?

La maison en container maritime : un buzz grandissant

Une maison en container est une demeure qui est construite en utilisant plusieurs containers, le plus souvent avec 20 ou 40 pieds. Ce sont des containers de 3 à 12 mètres de long et qui sont superposés, aménagés et transformés afin d’en faire des habitations. Aujourd’hui, le succès des habitations en container est grandissant et de plus en plus de médias en font la promotion. Les acteurs écologiques estiment aussi qu’il s’agit d’un mode de construction qui a de l’avenir. Toutefois, vivre dans une maison en container n’est possible que si vous en faites un véritable projet. Pour cela, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous offrir toutes les garanties de qualité et de solidité. L’isolation, et l’aménagement intérieurs sont aussi des éléments à ne pas négliger.

Aménagement d’une maison en container : par où commencer ?

Pour vivre dans une maison en container, il faut un projet bien muri avec l’aide d’un professionnel. Il faut surtout trouver les bons modèles de containers. Ceux-ci sont disponibles à partir de 1000 euros. Ensuite, il vous faudra un terrain viabilisé et avec un bon nivellement. Ce qui va faciliter la construction. Une fois le permis de construire obtenu, il suffit de faire appel à un constructeur pour élaborer un plan et démarrer la construction.

Maison en container : durée et coût de l’investissement

La construction d’une maison container prend beaucoup moins de temps que les maisons classiques. En effet, on estime que type de construction ne prend que 5 à 8 semaines contre plusieurs mois pour une construction en béton. Pour son prix, il est d’environ 15% moins cher qu’une construction classique. Par exemple, pour une maison classique de 100.000 euros, mais une construction en container ne va pas coûter plus de 85.000 euros. Ce qui est un avantage non négligeable d’autant plus que les capacités isolantes du container vont vous aider à faire des économies au niveau de votre facture d’énergie.