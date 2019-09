Home » Finance Peut-on souscrire un crédit immobilier via une banque en ligne ? Finance Peut-on souscrire un crédit immobilier via une banque en ligne ?

De nos jours, les banques en ligne ont de plus en plus de succès, grâce à l’essor des smartphones et d’internet. Si auparavant, les Français s’en méfiaient, ils sont chaque jour plus nombreux à leur faire confiance, et même pour un prêt immobilier. Dans cet article, nous vous expliquons tout sur les prêts immobiliers via les banques en ligne !

Comment fonctionne un crédit immobilier ?

Pour commencer, un crédit immobilier est, comme tout autre prêt bancaire, défini par un taux d’emprunt (ou d’intérêt), qui définit la somme que vous devrez rembourser à votre banque en plus de la somme emprunté, c’est ce qu’on appelle les intérêts. Lorsque vous souscrivez à un crédit immobilier, vous devez donc faire attention à ce taux pour ne pas devoir, en plus de la somme que vous remboursez, des sommes importantes à votre banque. Vous devez être attentif à votre situation personnelle, familiale et professionnelle pour choisir un crédit immobilier qui vous permettra de continuer à vivre correctement tout en remboursant votre prêt.

Enfin, portez attention aux conditions d’emprunt, qui peuvent varier d’une banque à l’autre, qu’elle soit en ligne ou physique : modulation d’échéance, exonération des frais de remboursement anticipé (si vous décidez de revendre votre bien avant la fin de votre prêt), etc. Ces conditions peuvent alourdir, ou au contraire alléger grandement votre facture finale.

Par conséquent, un crédit immobilier est un prêt qui doit correspondre le plus possible à votre projet et à votre situation, vous devez donc vous renseigner auprès de différentes banques.

Pourquoi souscrire à un crédit immobilier via une banque en ligne ?

Vous l’aurez compris, souscrire à un crédit n’est pas une décision qui se prend à la légère. Les banques en ligne vous permettent alors de faire votre choix en toute connaissance de cause.

En effet, grâce à leur application, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, vous pourrez accéder à un simulateur de prêt vous permettant d’évaluer votre capacité d’emprunt.

La banque étant complètement en ligne, vous avez également la possibilité de contacter un conseiller lorsque vous en avez besoin, contrairement à une banque physique où il faut prendre rendez-vous et attendre plusieurs jours voire une ou deux semaines.

Enfin, si votre demande de crédit est acceptée, la plupart des banques en ligne proposent de signer électroniquement votre contrat, évidemment de façon tout à fait sécurisée.

Quelles différences avec une banque physique ?

Comme dit plus haut, les banques en ligne ne proposent pas d’agence physique où vous pouvez vous rendre pour gérer votre argent. Tout se fait en ligne, via une application, par mail, ou par votre compte client. Les tarifs sont donc bien moins élevés que la banque traditionnelle sans pour autant sacrifier la qualité des services proposés. L’apport demandé est également en général moins élevé (20% pour une banque physique contre 10% pour une banque en ligne).

Toutefois, les banques physiques vous proposent des prêts de petites sommes, pour acheter un terrain, un petit bien immobilier ou une place de parking, alors que les banques en ligne ne prêtent ne prêtent qu’entre 50 000 et 100 000€.

Quelles sont les limites de la souscription des crédits immobiliers via une banque en ligne ?

Le seul inconvénient qu’il convient de signaler est que pour les primo-accédants, la souscription à un crédit dans une banque en ligne ne leur permet pas d’obtenir auprès de ces établissements un prêt à taux zéro qui permet de financer l’achat d’une habitation neuve ou d’une habitation ancienne qui nécessite des travaux de réhabilitation lourds.

En conclusion, les banques en ligne sont très pratiques pour souscrire à un crédit immobilier rapidement et facilement. Toute personne majeure, ayant pour projet d’acquérir un bien immobilier atteignant la somme minimum de prêt peut souscrire, d’autant que le taux d’apport est moindre que dans les banques classiques.

Les applications proposées par ces banques vous permettent de gérer en temps réel votre emprunt et vos comptes. Des conseillers sont également disponibles à chaque fois que vous en avez besoin.

Un crédit étant un engagement, que ce soit dans une banque en ligne ou une banque physique, il est nécessaire de vérifier votre capacité de remboursement avant de souscrire à un crédit.