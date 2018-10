Home » Business Bureaux individuels ou partagés : quels avantages ? Business Bureaux individuels ou partagés : quels avantages ?

Le bureau, un espace professionnel qui évolue

L’espace de travail ne cesse d’évoluer d’année en année. Il est traditionnellement monnaie courante d’attribuer à un employé un modèle de bureau plus grand et plus large lorsque sa profession est hiérarchiquement plus importante que la précédente. Un cadre supérieur aura par exemple un bureau plus chic et plus grand qu’un employé de bureau classique. Il en va de même pour une assistante de direction par rapport à une secrétaire, etc. Outre l’aspect pratique qui sous-tend qu’une personne plus qualifiée a plus de responsabilités et plus de tâches importantes à accomplir au cours de la journée et requiert donc un espace de travail plus adapté à ses nouvelles fonctions, c’est aussi un facteur “image” qui entre en ligne de compte : plus le travail est qualifié plus il est renommé et valorisé matériellement par l’entreprise. Lorsqu’un directeur général choisit d’investir dans de nouveaux locaux professionnels, il peut soit faire le choix d’un grand espace ouvert où il place plusieurs unités de travail/bureaux plus ou moins éloignés, soit faire le choix de la construction d’espaces indépendants séparés par des cloisons ou des écrans de séparation.

Le choix d’espaces indépendants

Si vous faites le choix d’offrir à vos collaborateurs un espace rien qu’à eux, leur productivité peut augmenter dans la mesure où ils travaillent au calme et ne sont ni confrontés aux regards des autres, ni tentés de bavarder ou de discuter avec leurs collègues. Par contre, cela nécessite plus de place en termes d’espace (puisqu’il faut prévoir des systèmes de cloisonnement) et plus de budget en termes de réalisation (il faut que ces cloisonnements soient de qualité, par exemple phoniques ou thermiques, plus ou moins transparente ou opaque selon l’image que souhaite renvoyer l’entreprise à ses clients ou les tâches effectuées par chacun). Des bureaux individuels mais tout de même de taille raisonnable sont disponibles sur le site France Bureau, comme les modèles de bureaux modulables BARRAL, VENTOUX, OISANS, ALTAI ou KIBO. Opter pour des bureaux individuels n’empêche pas de créer des espaces de détente ou de restauration communs qui ont pour objectif le partage et la communication des équipes avant ou après le travail. En ce qui concerne l’équipe de direction, de jolis modèles de luxe sont conseillés comme les modèles VANOISE CLASSIQUE, DIEDRE, KIBARA ou ETRETAT.

Les choix du partage de bureaux (open space)

De plus en plus d’entreprises, surtout de jeunes start-up, font le choix du partage de bureaux. Elles optent pour de grands espaces ouverts, très lumineux, où les bureaux sont non seulement partagés (plusieurs ordinateurs peuvent être installés sur un seul et même bureau de très grande taille) mais aussi collés les uns aux autres grâce à plusieurs unités disposant chacune d’un petit bureau et d’un ordinateur, séparés ou non par une cloison frontale. L’avantage d’une telle organisation est avant tout économique : elle permet de mutualiser les coûts liés à l’espace commun et de réduire les différentes charges fixes qui leur sont liées. Certains dirigeants voient également un avantage lié à la productivité des équipes : beaucoup d’aspects positifs sont observables dans le fait de faire travailler ses équipes dans un même lieu : ils pensent qu’elles sont plus dynamiques, plus réactives, plus synergiques et plus conviviales. L’idée est donc de motiver chaque salarié, de les aider à développer un esprit plus créatif avec plus de spontanéité. Pour les nouveaux arrivants, il est également plus évident de demander à son voisin quelques conseils plutôt que de frapper aux portes et d’avoir l’impression de “déranger” son collègue. Vous trouverez, toujours chez France Bureau, des modèles de bureaux partagés modernes et design comme les modèles ALL IN ONE (aux finitions chêne fil, cèdre, blanc ou merisier naturel), OPEN SPACE ROC (il s’agit d’une seule longue et large table pouvant accueillir 4 postes de travail) ou CLOISON DE BUREAU NOVA (le concept repose sur un gain de place grâce à une séparation des différents postes par de hautes cloisons permettant aux uns et aux autres de conserver leur intimité).