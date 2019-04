Les mouvements du quotidien sont des gestes habituels pour notre corps et soudainement on sent une douleur soudaine ! Il est possible que vous avez eu des problèmes auparavant et que ce n’est que maintenant que votre corps fait des alertes rouges. Il se peut également qu’il soit tout simplement question de faux mouvements ou le résultat d’un long travail éreintant.

Ce qu’est l’ostéopathie exactement

L’ostéopathie est un traitement non conventionnel pratiqué universellement. C’est une approche thérapeutique qui fait intervenir l’utilisation des mains. Attention ! L’ostéopathie n’est pas un massage même si toutefois certaines palpations manuelles sont assimilées à ce dernier.

En effet, le but de l’ostéopathie est d’apporter du soulagement quand on ressent des douleurs au niveau du système musculo-squelettique. C’est-à-dire que cette technique intervient dans la manipulation des os, des muscles, des articulations, et pratiqué éventuellement par un ostéopathe en urgence si la douleur est trop intense.

Son fonctionnement

L’ostéopathie à comme but d’intervenir manuellement sur des douleurs chroniques du corps ou les douleurs survenues subitement. Mais c’est dans la pratique que tout se joue. Effectivement, il faut du savoir-faire, des années d’études et de l’expérience pour connaître comment fonctionne, sans effectuer de faux mouvements, l’ostéopathie.

C’est une méthode qui se porte uniquement sur une visée préventive et curative. Il intervient lors d’un ou de plusieurs dysfonctionnements. D’après l’ostéopathie, l’altération de la mobilité des organes se voit à travers des douleurs exprimées extérieurement par le corps.

Comme c’est le cas généralement des douleurs apparentes sur les muscles, les tendons, le crâne, les viscères mais également l’enveloppement ou fascia. Les affections au niveau du muscle et de l’os les plus fréquentes.

Une stimulation d’auto-guérison du corps

Peu de gens adhère cette idée mais selon quelques études, le corps a une grande capacité d’auto-guérison. Avec des systèmes de compensation, d’adaptation, de réparation et de défense, le corps est apte à faire des miracles.

Avec une stimulation externe à travers des manipulations manuelles, l’ostéopathie intervient dans la guérison des douleurs ou en les prévenant à travers quelques gestes. Alors dans sa généralité, l’ostéopathie profite de cette grande faculté du corps à s’auto-guérir.

Il faut bien connaître l’état du patient et faire un diagnostic complet sur les éventuels problèmes internes qui comprennent beaucoup d’éléments.

Le mal de dos

Parmi les problèmes les plus traités par l’ostéopathie, il y a le problème de dos. Ce problème touche de nombreuses personnes que ce soit les jeunes ou les personnes âgées. Les problèmes liés au dos sont nombreux.

On peut cependant dire que les causes sont assez fréquentes comme les faux mouvements, des gestes brusques, le résultat d’un long travail épuisant, notre façon de s’asseoir, le dos qui voute pour plusieurs raisons sans parler de la vieillesse qui a un grand impact sur la santé de la plupart des personnes âgées dans le monde.

L’ostéopathie intervient dans tous ces cas et apporte une aide préventive ou curative qui peut durer quelques jours ou quelques mois selon le cas de chacun. Même s’il ne s’agit que d’une guérison et manipulation manuelle, l’ostéopathie fait intervenir l’utilisation de plusieurs outils mais cela est nettement variable selon les cas.

L’ostéopathe certifié apporte du soulagement et ajuste la fonctionnalité interne et externe du corps pour éliminer les douleurs au niveau du dos. Toute la surface du dos est prise en charge par ce traitement thérapeutique via la manipulation manuelle.