Comment faire tenir de la peinture acrylique sur une tasse ?

Une tasse ou un mug peint est une idée de cadeau géniale pour faire plaisir à ceux qu’on aime à petit coût. C’est également une bonne option de décoration. Cependant, la difficulté réside sur la technique que vous devez employer pour permettre à la peinture acrylique de tenir sur l’objet que vous envisagez de peindre. Après la lecture de cet article, vous serez désormais à mesure de le faire sans beaucoup trop d’efforts.

Différentes techniques pour faire de la peinture acrylique sur une tasse

Peindre une tasse ou un mug est une tâche fréquente surtout pour ceux qui ont l’habitude de réaliser des petits cadeaux d’affaires ou publicitaire. Voici donc comment procéder :

1- Disposer du papier journal sur un espace plat

Pour commencer, disposez sur votre zone de travail, des papiers journal pour éviter d’y laisser des traces de peinture. Mettez deux à trois couches de papier pour éviter d’en mettre partout. Coller les bords avec du scotch pour éviter de bouger les papiers pendant que vous travailliez.

2- Verser les différentes peintures à utiliser sur une palette

Sélectionnez les couleurs de peinture que vous voulez utiliser et versez en une noisette de chacune sur une palette. Si vous ne disposez pas de palette, utilisez des assiettes en carton. Prenez soin de séparer chaque teinte. Pour faire un mélange de couleurs, versez la peinture des couleurs principales dans un trou de la palette et servez-vous d’un tout autre pinceau pour mélanger.

3- Se servir d’un crayon à mine de plomb pour tracer le motif sur la tasse

La mine de plomb est la mieux adaptée pour cette étape puisqu’elle est facile à effacer et glisse plus facilement sur la surface d’une tasse. Ne dessinez pas sur le rebord de la tasse. Pour ce faire, utilisez du ruban adhésif de masquage afin de réussir à tracer des lignes droites. Maintenant, nettoyez et séchez proprement votre pinceau puis insérez-le dans la peinture et peignez à la couleur de votre choix, ce que vous voulez.

Utilisez un pinceau pointu et fin pour peindre de petits détails et de petits motifs, pour les grandes surfaces, utilisez un applicateur épais en mousse. Avant de continuer, laissez sécher la première couche. À la fin du dessin, appliquez une couche finale de peinture acrylique incolore puis servez-vous d’un applicateur en mousse propre pour passer une fine couche du vernis sur le dessin.

4- Laisser sécher le dessin et enfourner la tasse

À la fin de la peinture, laissez sécher le dessin pendant une journée entière dans un coin sûr. Ensuite, corrigez minutieusement à l’aide d’une gomme ou d’un coton tige imbibé dans de l’alcool dénaturé les bavures et les petites erreurs. Enfin, enfournez la tasse à 175 °C pendant 35 minutes au cas les étiquettes de peintures ne portent aucune instruction de cuisson. Si elles en portent, suivez-les !

5- Laisser refroidir et laver

Faites sortir la tasse avec délicatesse pour éviter de vous brûler, laissez refroidir entièrement puis lavez avec du liquide de vaisselle. Rincez la tasse à l’eau tiède et nettoyez pour sécher. Évitez de laver au lave-vaisselle au risque d’abîmer le motif.