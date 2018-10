Home » Voyage Trois manières plus originales de visiter Paris Voyage Trois manières plus originales de visiter Paris

Tous ceux qui ont déjà visité la capitale française vous le diront : « Paris c’est beau, mais ça fait mal aux pieds ». Entre les quais de Seine, les boulevards et les avenues qui n’en finissent pas, les musées et les heures d’attente devant les grands monuments, il est compliqué de ne pas avoir de douleurs en fin de journée. Doit-on pour autant tomber dans le cliché de la visite en bus touristique ? Heureusement, il existe des alternatives originales pour les paresseux.

Louez un scooter

Vous aimez l’aventure et ne voulez surtout pas perdre de temps dans les transports en commun les taxis ou la voiture. Des agences spécialisées dans la location de scooters et de moto vous permettent de visiter Paris en deux roues. C’est très pratique pour les touristes les plus pressés ainsi que pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps à chercher des places de parking. C’est idéal si vous n’avez qu’un week-end pour tout découvrir.

Déplacez-vous en overboard

À Paris, certaines rues nous semblent interminables, surtout ces longues allées haussmanniennes. La distance entre les musées et les monuments peut être très importante, tout comme les quais de la Seine d’ailleurs. Les plus malins se lancent dans une visite en overboard. Vous savez, ces planches à roulettes électriques qui se déplacent toutes seules et que l’on guide avec un simple transfert du poids du corps. Ces petits appareils vous amèneront partout où vous le souhaitez excepté peut-être sur les rues pavées de la ville.

La Rando à vélo

La ville de Paris a beaucoup investi dans l’aménagement des pistes cyclables, de sorte que la circulation à vélo soit facilitée. Vous pourrez très bien utiliser votre propre vélo ou en louer un dans une des bornes disposées à intervalles réguliers. C’est très agréable quand il fait beau, à condition de ne pas se lancer dans les endroits pentus comme la bute Montmartre par exemple.