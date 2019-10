Home » Maison Comment bien choisir son portillon de jardin ? Maison Comment bien choisir son portillon de jardin ?

Prenez le temps de choisir le bon matériau pour votre portillon

Pour commencer, prenez le temps de bien choisir le matériau de votre portillon de jardin : celui-ci déterminera le style, mais aussi la robustesse et la tenue dans le temps de l’objet. Il existe des portillons en bois, en aluminium, en PVC, en fer forgé… Chaque matériau apportera sa touche chez vous, son atmosphère, son empreinte. Dans tous les cas, ils seront évidemment à même de tenir longtemps en extérieur, même le bois, qui est souvent traité. Celui-ci apportera une touche nature et traditionnelle, l’aluminium une parenthèse moderne, le fer forgé un aspect chic, l’acier galvanisé une simplicité très appréciable, etc…

Ces différents matériaux auront chacun une bonne durée de vie, la grande différence se fera donc sur leur aspect, et sur le prix ! L’acier galvanisé est par exemple bien plus accessible que le fer forgé.

Choisissez une taille adaptée

Il n’est pas forcément nécessaire de choisir un portillon de jardin très grand. Une taille adaptée ne viendra pas jurer avec les autres éléments de votre jardin (grillage, poteaux, haies, mobilier). Pensez également à laisser une impression de clarté, d’ouverture à votre chez vous ! L’important et que vous ayez, ainsi que vos proches, l’envie de voir ce qu’il y a de l’autre côté de la clôture !

La plupart des portillons proposent des tailles standard, par exemple le Portillon Maille 50×50 est disponible en différentes tailles : 1m00, 1m20, 1m50, 1m75, 2m00. Vous pouvez donc à loisir choisir le portillon le plus adapté, qui protégera votre extérieur sans en dénaturer l’aspect !

Un autre élément important à prendre en compte est la taille des mailles de votre portillon de jardin. En terme d’occultation, et pour protéger la vue de votre chez vous, il vaut mieux choisir un maillage fin, ou même un portillon plein. Les mailles seront particulièrement utiles pour protéger des intrusions, et empêcher le passage d’animaux, tout en laissant une sensation de clarté et d’ouverture. Préférez les portillons à mailles plutôt que les portillons en barreaux si vous souhaitez empêcher votre animal de compagnie de s’échapper !

Trouvez le style de portillon de jardin idéal pour votre chez vous !

Une fois que vous avez choisi le style et la matériau de votre portillon, vous pouvez maintenant vous attacher à la couleur de celui-ci. Et pour cela, il n’y a pas de solutions miracles : faites-vous plaisir, pensez à accorder la couleur avec les autres éléments de votre extérieur. Surtout, pensez à demander l’avis de vos proches, qui eux aussi vont profiter chaque jour de votre extérieur.

Si vous souhaitez ajouter une touche moderne, privilégiez les couleurs froides, les tons neutres. Le gris anthracite peut être une très bonne solution dans ce cas-là.

Si vous souhaitez ajouter une touche plus traditionnelle, les couleurs plus chaudes et se rapprochant du bois seront à privilégier. Elles donneront un aspect quasiment champêtre à votre extérieur.

Le fer forgé apporte quant à lui un aspect chic, quasiment noble.

L’acier galvanisé dispose souvent de finitions plutôt appréciables : un thermolaquage offrant de belles possibilités de couleur. Par exemple, le vert du portillon ci-dessous s’accordera parfaitement avec des éléments naturels (haies, pelouses). Comme vu précédemment, sa version gris anthracite offre une dimension plus moderne et peut s’accorder avec des éléments de mobilier de la même couleur.

Prenez votre temps pour bien le choisir !

Pensez également aux questions pratiques ! Votre portillon de jardin sera placé en extérieur, il peut donc hélas être sujet au vandalisme et aux outrages du temps. Il convient donc de veiller à pouvoir remplacer rapidement les éléments tels que la poignée ou la serrure si jamais elles venaient à être endommagées.

Par exemple, le Portillon Maille 50×50 dont nous vous parlions précédemment dispose d’une fermeture par serrure encastrée à canon Européen (livrée avec 3 clés)

Ce type de serrure est très simple à changer, n’ayez donc aucune inquiétude en cas de casse !

Le portillon en lui-même sera livré avec des poteaux ronds de 60mm de diamètre, pour une installation robuste et discrète. Des capuchons sont également fournis, afin d’assurer un rendu et une finition irréprochable ! Petit plus non négligeable (surtout si vous installez ce genre de produit pour la première fois) : il est réversible. Pas d’inquiétude sur le sens d’installation !

Le fait d’être livré avec trois jeux de clés et également très pratique : les pertes ne sont pas impossibles ! Pensez à donner un jeu de clés à votre compagne, et à en laisser un à la maison au cas où !

Faites-vous plaisir avant tout

Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander de l’aide autour de vous, ou à demander conseil à des sites web spécialisés. La plupart disposent aujourd’hui de “chatbot” qui vous permettront de communiquer directement avec l’entreprise.

Enfin et surtout : lancez-vous ! Faites-vous plaisir ! Il s’agit d’une étape importante qui doit rester agréable dans la décoration et l’aménagement de votre extérieur. Passez un bon moment et profitez de votre installation une fois terminée !