Zoom sur le marché immobilier en Ile-de-France

L’Ile-de-France ou région parisienne, est une région historique et administrative située dans le centre-nord de la France. Cette région immensément peuplée entoure Paris et comprend un peu plus de 1200 communes. L’Ile-de-France est constituée des départements des Hauts-de-Seine à l’ouest, Seine-Saint-Denis au nord-est, Val-de-Marne au sud-est. On retrouve aussi le Val-d’Oise au nord-ouest, les Yvelines plus à l’ouest et l’Essonne plus au sud. L’Ile-de-France est une région très influente dont le marché immobilier neuf donne la température de la santé globale au niveau national. Focus sur un marché qui est au top de sa forme.

Tendances observées sur les ventes de logements neufs

Au printemps 2017, la tendance est plutôt positive. En effet, 85% du marché immobilier en Ile de France est la chasse gardée des agences départementales. Les ventes de maisons et appartements neufs sont en pleine progression notamment sur le web. Le département de la Seine-Saint-Denis est en tête des ventes avec 59%, suivi du département du Val-d’Oise qui comptabilise 66%. Le Val-de-Marne quant à lui, comptabilise 34%. On a constaté les mises en vente de plus de 9000 logements au mois de Juin 2017. Le stock de biens disponibles a également augmenté en un an.

Tendances observées concernant les prix

Certains parisiens ne possédant pas assez de moyens pour s’offrir une maison ou un appartement dans la capitale, se sont rués vers l’Ile-de-France. De ce fait, on a observé une forte augmentation des prix de logements neufs en région parisienne sur un an. La progression variait entre 0,8 et 4,7%. Le département des Hauts-de-Seine est le plus riche d’Ile-de-France. A Neuilly-Sur-Seine, le prix du m² avoisine les 10000 euros. On retrouve ensuite Levallois-Perret avec 7830 euros. A Boulogne-Billancourt, le prix du m² est de 7310 euros. En Seine-Saint-Denis, le prix moyen d’une maison est de 413690 euros au Raincy. A Montreuil, il est de 410000 euros. Les quatre départements de la grande couronne sont aussi en pleine ascension. Dans les Yvelines, le prix des maisons avoisine les 400000 euros. Dans l’Essone, il est de 294000 euros. Le prix est de 283400 euros dans le Val d’Oise et 245200 euros en Seine-et-Marne.