Comment réussir l'achat d'un terrain constructible

Tout le monde ambitionne de se faire un toit ; pour cela, il est impératif de trouver un bon terrain, bien placé et à un prix convenable. Aussi, il est important de tenir compte des facteurs d’urbanisation, la qualité du sol et surtout solliciter l’aide d’un spécialiste en la matière.

Optez pour un terrain viabilisé !

Il est important de savoir si toutefois, le terrain que vous désirez a bénéficié d’une viabilisation auprès de la mairie de ladite commune. Aussi, pour l’achat d’un terrain constructible, exigez à la municipalité de vous octroyer le Plan de Prévention Des Risques Naturels (PPRN). Car au-delà du facteur viabilisation, le « PPRN » vous indique la nature et la qualité du sol, mais aussi, si le terrain se trouve dans une zone inondable, de secousses ou autres phénomènes naturels. Cela vous évitera bien de mauvaises surprises, une fois installé.

Le certificat d’urbanisme, plus qu’une nécessité !

C’est un certificat non obligatoire, mais il est tout de même important d’en obtenir avant d’acheter votre terrain. Ainsi, l’on distingue deux genres de certificat d’urbanisme, celui de l’information et celui opérationnel.

Le premier (certificat d’urbanisme d’information) vous informe sur tout ce qui est droit de l’urbanisme applicable au terrain que vous voulez acheter ainsi que les questions administratives liées au droit de propriété et tout ce qui s’en suit.

Le second, appelé certificat d’urbanisme opérationnel vous donne plus de détail sur la faisabilité du projet de construction (bâtiment, immeuble ou autres). Il s’agit donc d’un document administratif qui vous oriente sur ce qui vous attend, une fois le terrain acheté. Avec ces précautions, vous aurez l’assurance de vous engager dans un business propre et sans conséquence.

En somme, pour se faire un terrain constructible et s’offrir le plaisir de l’immobilier, il convient de s’approcher des professionnels. Cela y va de votre propre sécurité et de votre assurance. Car, avant de s’engager dans un projet immobilier, il est mieux de savoir comment le réussir ?