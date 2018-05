Home » Maison Studio de jardin, une pièce agréable en supplément Maison Studio de jardin, une pièce agréable en supplément

Le studio de jardin permet de gagner des m² sans engager de gros travaux. Pour une chambre d'amis, un bureau, un coin lecture, une surface pour des adolescents en quête d'indépendance, l'avantage d'un studio de jardin proposé par Wood Design représente la polyvalence.

Un lieu tourné vers la nature et très confortable

Le studio de jardin n'a que des avantages. Là où la véranda est tournée vers l'extérieur et vue comme une extension de l'habitation, le studio offre une plus grande liberté. On peut en effet jouer sur les ouvertures, miser sur la décoration que l'on voudra plus nature. Le studio de jardin s'inscrit depuis quelques années comme un vrai gain de place et un besoin d'indépendance pour des adolescents. Cette pièce moderne et très proche de l'extérieur a plus d'un tour dans son sac pour plaire à toute la famille et plus particulièrement aux plus jeunes qui cherchent un coin pour se réunir sans être dérangés par les adultes. En somme, un petit coin bien à eux alors qu'ils sont tout de même à proximité de la maison principale et de ses avantages.

Votre enfant a grandi, il veut son espace

À l'adolescence, ils veulent plus de liberté. La solution, l'installation d'un studio de jardin pour qu'ils commencent à être autonomes. Que ce soit en kit ou sur mesure, les studios de jardin sont de véritables petites maisons à ossature en bois dans la plus grande majorité. Ils sont habitables toute l'année grâce à une isolation thermique performante. Jusqu'à plus de 40 m² pour les plus grands, le studio de jardin se veut être indépendant. Les adolescents pourront trouver dans ce lieu un petit coin douillet où ils pourront vivre comme des grands. C'est un concept pratique qui améliore l'aspect général de votre bien immobilier, une plus-value certaine en cas de revente.