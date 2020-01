Home » Immobilier Stockerseul : les raisons d’opter pour cette entreprise de location de box Immobilier Stockerseul : les raisons d’opter pour cette entreprise de location de box

Le self stockage consiste à louer un box, qu’est en principe un espace de stockage sécurisé, pour une durée déterminée. Ainsi, cet espace sert au stockage de ses affaires ou de ses marchandises. L’on peut donc avoir besoin d’un box de stockage à n’importe quel moment surtout lors d’un voyage, d’un déménagement, d’un mariage, ou lors d’un divorce. Aujourd’hui en Europe, plusieurs entreprises de location de box se créent et l’on constate qu’ils proposent de plus en plus ce service aux entreprises comme aux particuliers. Stockerseul est l’une d’entre elles. Voici les raisons pour lesquelles vous pouvez faire confiance à cette entreprise de location de box.

Des boxes disponibles selon vos besoins

Chez Stockerseul, la location box n’a jamais été aussi facile. En effet, c’est vous qui dites le type de box dont vous avez besoin en fonction de la grandeur des marchandises que vous comptez y stocker. De ce fait, l’entreprise propose des box allant de 1 m² de superficie à 100 m². Cela dit, chez Stockerseul, vous aurez ce qu’il vous faut, d’un mini entrepôt à une cave d’appoint.

En outre, pour vous faciliter les chargements et les déchargements de vos marchandises, l’entreprise peut mettre à votre disposition des box à accès direct. Cela fait que vous n’aurez plus affaire à la manutention, car étant garé à côté de votre box, vous chargez et déchargez directement.

Une réelle flexibilité dans la location de box

Que vous ayez besoin de louer le box pour une durée d’un an, d’un mois ou même d’une journée, Stockerseul ne vous impose pas une durée fixe de location. Vous avez la possibilité de fixer la durée de votre location vous-même et Stockerseul vous l’attribue d’office.

Mieux, parce que le besoin de consulter ses affaires ne prévient pas, vous avez accès à votre box 24 h/24 chez Stockerseul. Ceci, autant de fois que vous le désirez et sans aucune restriction.

En outre, Stockerseul vous fait gagner du temps en vous offrant la possibilité de ne plus attendre la réception de vos marchandises. C’est simple, des conseillers vous les réceptionnent, les conserves dans votre box et vous contactent pour vous notifier la réception desdites marchandises.

Un système d’accompagnement minutieux mis à votre disposition

Chez Stockerseul, on met gracieusement à votre disposition des matériels de manutention comme des diables des chariots ou encore des transpalettes pour que vous ayez la facilité nécessaire pour charger et décharger vos affaires. Aussi, au cas où vous n’optiez pas pour une boxe à accès direct, il y a un ascenseur à votre disposition pour vos déplacements au sein de l’immeuble. Vous avez également des monte-charges pour bien ordonner vos bagages ou marchandises. Ensuite, des fournitures de déménagements vous sont proposées aux meilleurs prix. Ainsi, l’emballage, la protection, le transport et le stockage de vos affaires deviennent pour vous de simples jeux d’enfants sans que le coût soit un casse-tête.

Enfin, si vous comptez prendre les boxes pour question de déménagement, Stockerseul met à votre disposition des conseillers qui vous y aident en amont et en aval. En amont, les conseillers vous orientent dans la planification de votre déménagement, sa préparation, puis vous guident en ce qui concerne l’emballage de vos affaires. Ensuite, ils vous aident dans le transport et le stockage desdites affaires jusqu’à ce qu’elles atterrissent dans votre box.