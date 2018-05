Home » Business Chef d’entreprise : pourquoi réaliser un séminaire avec vos employés ? Business Chef d’entreprise : pourquoi réaliser un séminaire avec vos employés ?

Lorsque l'on est patron et que l'on gère une entreprise, il est primordial d'assurer une bonne cohésion entre les salariés. C'est pourquoi, la vie quotidienne au sein même de l'entreprise se doit d'être la plus agréable possible. Pour renforcer les liens, il peut être intéressant de réaliser des séminaires, et ce, au moins une fois par an (comme dans le Morbihan par exemple : https://www.morbihan-affaires.com/). Explications.

Organisez une formation comme séminaire.

La première chose à laquelle nous pouvons penser lorsque l'on se rend en séminaire est la formation. Celle-ci est une activité entrepreneuriale de plus en plus importante dans notre monde moderne : les choses évoluent tellement vite (notamment les technologies), qu'il faut constamment permettre aux employés de s'adapter.

Le fait de réaliser la formation durant un séminaire permet donc de “changer d'air”, et c'est encore plus vrai avec la Bretagne (notre exemple pris juste avant). Si votre entreprise se situe dans une grande ville comme Paris, le fait de réaliser ce déplacement de seulement quelques heures en TGV ou même en voiture(s), permet de créer les conditions nécessaires pour recharger les batteries en même temps que vous réalisez la formation.

Séminaire d'entreprise : une façon de renforcer les liens.

Comme écrit juste avant, un séminaire doit en premier lieu être constructif pour une entreprise, mais il doit aussi, et surtout, permettre aux employés de renforcer les liens, ou d'en créer le cas échéant. Cela permet de se voir dans un cadre plus propice aux échanges, mais aussi de faire tomber les barrières entre les différents postes et hiérarchies de l'entreprise.

C'est pourquoi, nous conseillons vivement de profiter de ces moments pour créer des activités ludiques, mais surtout adaptées à la majorité des employés : ne prévoyez pas un marathon si ces derniers ne sont pas forcément sportifs, ou encore, évitez les activités trop high-tech s'ils n'y sont pas habitués ^^