Puce de lit : comment s’en débarrasser ?

La puce de lit est un insecte microscopique qui se nourrit du sang humain. C’est un nuisible qui se multiplie à une grande vitesse et dont sa morsure est très dangereuse ; elle provoque des piqûres et des démangeaisons. Vous vous demandez sans doute comment vous en débarrasser. Si oui, découvrez ici quelques astuces qui vous y aideront.

Faire un traitement mécanique

Dès l’instant où vous remarquez les premiers signes de puces de lit dans votre habitation, vous devez tout de suite agir. En effet, la lutte contre ces nuisibles est un peu délicate. Plus on traîne à s’en débarrasser, plus cela devient compliqué. Ainsi, pour les éliminer vous pouvez procéder à une lutte mécanique.

Passez un coup d’aspirateur dans tous les coins de la maison

L’aspirateur est un puissant équipement utilisé pour se débarrasser des puces de lit. Pour en faire usage, vous devez le passer minutieusement au-dessus et en dessous du matelas, sur la moquette et autour du lit. N’oubliez pas également de le faire dans toutes les cassures de votre mur ; bref, il s’agit de le passer dans toute la maison.

Néanmoins, retenez que l’aspirateur ne tuera pas les puces de lit. Par ailleurs, pour éviter que cet équipement ne devienne un agent polluant, vous devez nettoyer les embouts ainsi que le conduit de votre machine après chaque aspiration.

Une fois que vous aurez terminé de passer l’aspirateur, le sac dans lequel seront mises les puces de lit doit être hermétiquement fermé avant d’être jeté dans une poubelle extérieure. Pour plus d’efficacité, il faut passer l’aspirateur plusieurs fois par jour. Si votre appareil est débranché, vous pouvez toujours utiliser un insecticide en poudre.

Utilisez un lave-linge ou un sèche-linge

Avant tout, stockez dans des sacs hermétiques tout ce qui peut être lavé en machine. Puis, lancez un cycle de lavage à 60 ou 90 degrés de tous les vêtements textiles pouvant supporter une telle température.

Pour les textiles comme les draps, les rideaux ou encore la housse de couette, la tâche d’éradication sera complétée par l’utilisation d’un sèche-linge. À défaut, procédez à un repassage à chaud.

Concernant les textiles plus délicats, placez-les dans un congélateur durant trois jours à moins de 20 degrés en ayant au préalable pris soin de les emballer.

Toujours pour la lutte mécanique, vous pouvez aussi procéder à un nettoyage à la vapeur ou vous débarrasser des meubles infestés. La terre de diatomée est également une méthode pour vous débarrasser des puces de lit. N’oubliez pas de bien ranger la chambre et d’éviter le bazar.

Faire un traitement chimique

Si cela est nécessaire, n’hésitez pas à vous tourner vers une lutte chimique. Vous pouvez la mettre en œuvre vous-même, mais retenez qu’elle nécessite l’utilisation des produits toxiques.

Pour cela, il faut prendre certaines précautions. Prendre contact avec un professionnel pour la désinsectisation serait ainsi une très belle opération.

Aussi, pour plus d’efficacité le professionnel interviendra deux fois au minimum dans un intervalle de deux semaines. C’est la durée nécessaire du traitement des œufs de puces de lit. La majorité des sociétés font usage d’une combinaison de deux natures d’insecticides. Le premier devra être pulvérisé dans des endroits sensibles et dans d’éventuelles cachettes. Le second insecticide quant à lui, doit être répandu dans chacune des pièces à traiter.

L’aspiration et le lavage des sols sont interdits durant une période d’un mois après chacune des interventions.