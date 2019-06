Home » Business Une plateforme dédiée à tous les freelances Business Une plateforme dédiée à tous les freelances

Depuis quelques années, certains statuts rencontrent un franc succès puisqu’il est possible de travailler à la maison. En effet, la reconversion professionnelle est au coeur de nombreuses stratégies, car les Français souhaitent retrouver le plaisir de travailler sans être dirigé par un chef d’entreprise. Pour éviter la pression, le stress, ils sont plusieurs à franchir ce cap afin d’évoluer dans un autre domaine même si le salaire n’est pas forcément très réjouissant. Il est important de préciser qu’il faut dénicher quelques missions et une plateforme dédiée aux freelances s’avère être pratique.

Des milliers de freelances sont déjà inscrits

Il est souvent assez complexe de décrocher des contrats surtout pour ceux qui se lancent dans ce secteur. Vous avez donc besoin d’une plateforme qui comprend vos problèmes et elle vous met en relation avec des professionnels. Ce sont donc plus de 4000 personnes qui ont validé leur profil sur ce site Internet et près de 1000 recruteurs sont également au rendez-vous. Vous avez plus de 1300 missions qui vous tendent les bras et pour les trier quelques critères sont à prendre en compte. Vous devez renseigner par exemple votre code postal et votre métier, les missions les plus adaptées s’affichent ainsi sur votre écran.

Des freelances notés en fonction de leur performance

Les professionnels peuvent également sélectionner les meilleurs freelances puisqu’il y a un système de notation. Grâce à ces étoiles, il est possible d’identifier celui qui est le plus susceptible de correspondre à la demande. Un profil complet est aussi disponible, vous pourrez ainsi faire connaissance avec cette personne qui s’occupera peut-être de votre mission que ce soit pour la rédaction Web, le développement d’un site Internet ou encore une stratégie de référencement naturel… Cette plateforme est gratuite pour les freelances, vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant et vous trouverez rapidement une première mission.