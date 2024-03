Les avantages de suivre une formation en développement personnel

Depuis quelques années, le développement personnel est au cœur des stratégies de renforcement des capacités du personnel en entreprise. Et pour cause, les données de terrain recueillies par les psychologues d’entreprise montrent à suffisance que la compétitivité et la performance des entreprises sont tributaires du bien-être des équipes.

Découvrez dans cet article toutes les raisons de vous engager dans une telle formation au sein de votre entreprise.

Les raisons de suivre une formation sur la thématique du développement personnel

De nos jours en entreprise, les « soft skills » ont le vent en poupe car les entrepreneurs et chefs d’entreprise ont compris l’importance de ceux-ci dans l’accroissement des performances de l’entreprise.

Parmi ces compétences de plus en plus plébiscitées par les entreprises se trouvent notamment l’intelligence émotionnelle, la créativité, l’adaptabilité, l’empathie, la créativité et la confiance en soi. Découvrez les formations en développement personnel de Lefebvre Dalloz Compétences organisées à l’intention des salariés pour acquérir toutes ces compétences.

Il s’agit de compétences liées au comportement et qui représentent des qualités personnelles innées et que vous devez faire valoir ou développer. Rappelons que la capacité à bien analyser vos forces et vos faiblesses ainsi que de bien vous connaître et apprendre à réguler vos émotions est essentielle pour favoriser de bonnes relations.

De cette façon, contribuer à l’épanouissement de vos managers et collaborateurs va participer à la bonne santé de l’entreprise. L’organisation régulière des formations en développement personnel va améliorer le bien-être en entreprise.

Les compétences à acquérir à l’issue d’un parcours de formation en développement personnel

Comprendre le parcours en développement personnel

Les formations en développement personnel proposées aux entreprises s’étalent en général sur 6 jours environ. Elles sont conçues pour permettre aux participants d’explorer leur personnalité en profondeur et de faire une introspection approfondie.

Ils pourront alors avoir une meilleure connaissance de leurs forces, leurs faiblesses et leurs moyens préférés de communication.

Avoir la maitrise de votre estime en soi

S’affirmer face aux autres n’est pas toujours évident dans le milieu professionnel. C’est pourquoi une telle formation est initiée pour permettre aux participants de mieux se connaître, reconnaître leurs talents et apprécier leurs valeurs intrinsèques. C’est ainsi qu’ils pourront surmonter cette difficulté et par conséquent améliorer leur confiance en soi.

Apprendre à développer des relations constructives

Une ambiance harmonieuse favorise le développement de relations professionnelles solides propices à booster les performances de l’équipe. Plusieurs approches sont développées durant les sessions de formation spécialisées pour aider les participants à collaborer avec efficacité et éviter par conséquent les malentendus et les conflits.

Savoir gérer le stress et les émotions

Une formation à la gestion du stress et des émotions est d’une importance capitale en entreprise. En effet, un stress mal géré ou ignoré peut conduire à de nombreux problèmes physiques et physiologiques. La formation aide les salariés à anticiper les souffrances liées au stress et savoir les apaiser pour éviter des conséquences néfastes telles que le burn-out.

Apprendre à se réinventer et évoluer sur le plan professionnel

Prendre le temps pour avoir une meilleure connaissance de votre personnalité est essentiel pour donner un nouvel élan à votre carrière. C’est ainsi que vous pouvez libérer votre plein potentiel.