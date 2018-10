Home » Business Quel est ce métier méconnu de business angel ? Business Quel est ce métier méconnu de business angel ?

Si l'on traduit littéralement “business angel”, on obtient ce pompeux qualificatif d'”ange du business”. Sous cette appellation on distingue plusieurs types de business angel. Qu'ont-ils à offrir aux porteurs de projets ?

Le business angel traditionnel

En règle générale, le business angel est une personne qui a réussi sur le plan professionnel et financier. Il est suffisamment à l'aise financièrement pour dégager du temps au profit de la recherche de nouvelles opportunités. On distingue plusieurs profils :

Celui qui intervient quand une entreprise existe déjà de puis un certain temps, qu'elle a fait ses preuves en terme de management et de rentabilité, et qu'elle a besoin de fonds pour passer à l'étape supérieure. Il est perçu comme un investisseur.

Celui qui est sollicité avant même que le projet ne soit concret. Dans ce cas il participera généralement à la mise en place d'un business plan et fournira de précieux conseils dans la direction à prendre au niveau de la stratégie globale que devra suivre l'entreprise naissante.

Le business angel spécialisé

En fonction du domaine d'activité, certains business angel se sont fait une spécialité. On citera par exemple la biotechnologie, un secteur d'avenir porteur sans cesse en quête de recherche et de développement, et par conséquent de finances. Très en vogue dans le secteur de l'agriculture, la biotechnologie est indispensable si l'on veut parvenir à fournir une alimentation en quantité suffisante, saine et variée, à toute la population de la planète. A partir d'une idée ou découverte précise intervenant par exemple sur la pousse rapide d'une plante, le business angel, que l'on qualifiera dans ce cas de consultant expert en management et en financement de l'innovation, intervient pour que le projet soit concrètement opérationnel. En contrepartie, s'il s'agit d'un succès financier, il aura au préalable pris soin de mentionner son pourcentage de rémunération sur les bénéfices engendrés.

Le business angel, qu'il apparaisse sous la forme d'une multinationale ou d'une personne seule mais soigneusement entourée de compétences diverses, est un “maillon” indispensable pour que chaque projet viable prenne forme et grandisse le plus rapidement possible afin de générer de la richesse. Quand il associe succès commercial avec amélioration des conditions de vie du vivant, c'est encore mieux !