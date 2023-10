Tout savoir sur les gummies CBD et leur légalité en France et dans le monde

Les gummies au CBD sont des bonbons à base de cannabidiol, une substance chimique présente dans la plante du cannabis. En raison de leur filiation avec le chanvre, beaucoup de consommateurs s'interrogent sur la légalité de ce produit à base de CBD. L'utilisation des gummies au CBD est-elle légale en France ? Que dit la législation dans le reste du monde ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les gummies au CBD.

La grande tendance des gummies au CBD

Les gummies au CBD font partie des produits les plus prisés du marché du CBD. Ils possèdent une saveur unique et sont tellement pratiques qu'ils rencontrent un succès fou auprès des consommateurs. Les gummies au CBD sont colorées avec une forme originale, mais ce ne sont pas des friandises comme les autres.

Même si ces produits CBD ressemblent à des bonbons classiques, ils représentent en effet une alternative discrète et savoureuse pour introduire le cannabidiol dans votre routine quotidienne. Les gummies au CBD se consomment au quotidien. Une fois consommés, les gummies se décomposent dans l'estomac avant d'être absorbés par l'organisme.

Le CBD présent dans les gummies passe dans la circulation sanguine et atteint les récepteurs endocannabinoïdes. En général, les effets du cannabidiol sont ressentis dans les 30 minutes après l'ingestion des gummies en fonction de différents facteurs comme la concentration en CBD, votre poids, etc.

Aujourd'hui, avec la forte demande des produits au CBD, il est important de privilégier des gummies de bonne qualité afin de s'assurer d'avoir un produit efficace. Les entreprises certifiées et contrôlées par des institutions indépendantes offrent plus de garanties en ce qui concerne la qualité et la pureté des gummies.

Ces fabricants respectent la législation concernant les gummies au CBD et les normes d'application obligatoires en France. Il est primordial de toujours choisir un produit au CBD d'excellente qualité sur un site dédié.

Gummies au CBD : que dit la loi en France ?

La légalité des gummies au CBD en France repose principalement sur la différenciation entre le cannabidiol et le THC, deux molécules contenues dans le cannabis ou chanvre. Le THC est une substance psychotrope qui peut entraîner une altération du cerveau et de l'état de conscience.

Sa consommation est donc interdite en France contrairement au CBD qui est une molécule non euphorisante. De plus, la prise de cannabidiol ne provoque pas de dépendance ou de trouble psychologique.

Les gummies au CBD sont de ce fait autorisés à la commercialisation et la consommation en France sous certaines conditions. Tout comme les fleurs, les huiles, les feuilles et les e-liquides au CBD, ils doivent présenter un taux de THC inférieur à 0,3 %. La publicité en faveur des produits issus du cannabidiol ne doit pas faire l'amalgame avec l'utilisation du cannabis à usage récréatif.

Les fabricants de gummies au CBD doivent étiqueter convenablement le produit afin d'informer le consommateur. La vente et la consommation sont néanmoins interdites aux personnes de moins de 18 ans. La consommation des gummies au CBD est également déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes.

Qu'en est-il dans le reste du monde ?

Dans le monde, la majorité des pays européens ont adopté la législation de l'Union européenne relative à la production, à la commercialisation et l'utilisation des produits CBD ou de ses dérivés. Mais, il y a des pays plus libéraux concernant l'utilisation du CBD, en particulier des gummies CBD.

Par exemple, en Italie, au Luxembourg, au Portugal et en Pologne, les lois encadrant les produits dérivés du cannabis et du chanvre sont beaucoup plus souples. Par contre, les pays comme la Suède, la Slovaquie, la Lituanie ou la Lettonie ont adopté une législation plus stricte en matière de produits CBD, dont les gummies.

Aux États-Unis et au Canada, le cannabidiol est considéré comme légal lorsque sa teneur en THC n'excède pas 0,3 %. En Australie, la loi est plus complexe. En effet, l'utilisation du cannabidiol est autorisée seulement à des fins médicales.

Au Japon et en Thaïlande, le CBD est considéré comme un médicament et sa commercialisation nécessite une autorisation gouvernementale. À Singapour et dans la majorité des pays d'Afrique, le cannabidiol est considéré comme un stupéfiant. Son utilisation est donc illégale et passible de lourdes sanctions.

Pouvez-vous voyager avec des gummies au CBD ?

La consommation des gummies au CBD est légale en France, mais est-il possible de voyager avec ce produit ? Vous êtes libre de circuler en Europe avec vos gummies tant que le taux de THC est inférieur à 0,3 %. En revanche, si vous devez transporter une grande quantité de produits, il vous faut détenir un document certifiant l'absence d'effet psychotrope et leur provenance.

Si vous souhaitez voyager hors d'Europe ou hors Canada avec des gummies au CBD, assurez-vous d'avoir sur vous la facture du produit. Votre colis doit être bien scellé également afin d'éviter toute confusion de la douane pendant les contrôles. Il est fortement conseillé de toujours faire des recherches au préalable sur le pays de destination, car le CBD est considéré comme une drogue dans certaines régions du monde.

Conseils pour bien choisir vos gummies

Il y a désormais un vaste choix de gummies au CBD sur le marché. Avant d'en commander, il est primordial de déterminer pourquoi vous voulez consommer ce type de produit. Les personnes qui souhaitent tester le cannabidiol de manière amusante peuvent opter pour un produit simple qui n'est associé à aucun actif.

Par contre, si vous voulez consommer des gummies au CBD pour ressentir un effet spécial, les produits purs ou composés d'ingrédients supplémentaires sont un meilleur choix. Ainsi, de nombreuses marques proposent des gummies au CBD à base de plantes, d'épices ou même de fruits qui possèdent des effets complémentaires pour cibler une problématique.

Par exemple, vous trouverez sur le marché des gummies au CBD pour favoriser le sommeil, pour potentiellement atténuer le stress ou réduire la fatigue. Si vous souhaitez tester le CBD, la consommation de gummies est une alternative pratique et simple. En fonction de vos besoins et de vos attentes, choisissez les gummies au CBD qui vous conviennent le mieux.