Quels sont les avantages d’acheter les bouteilles réutilisables en acier inoxydable ?

Les bouteilles en plastiques sont recyclables certes, mais ne sont pas programmées pour être réutilisables. Cependant, les bouteilles plastiques se sont véritablement installées dans notre quotidien. En effet, chaque minute à l’échelle mondiale, il s’écoule 1 million de bouteilles en plastique. Cela est étonnant quand on sait que ces bouteilles se muent facilement en nids à microbes lorsqu’elles sont utilisées plusieurs fois. La solution est ailleurs, si l’on veut toujours préserver sa santé et son environnement. Dans ces conditions, on optera sans aucun doute pour les bouteilles réutilisables en acier inoxydable dont les avantages sont indéniables.

Pourquoi acheter les bouteilles réutilisables en acier inoxydable ?

Il est temps que l’homme pense à augmenter son espérance de vie tout en protégeant sa planète. Selon une étude menée par Sherry Masson en 2018, 93 % de bouteilles d’eau testées contiennent de minuscules particules de plastiques. Sous l’action de la lumière ou d’importantes variations de température, elles peuvent libérer des perturbateurs endocriniens lorsqu’elles sont réutilisées. Les bouteilles en plastiques sont de véritables polluants des endroits publics, de la mer, des plages. Elles mettent plus de 400 ans à disparaître de l’environnement. Pour toutes ces raisons, on dira « Exit bouteilles jetables, vive la bouteille réutilisable en acier inoxydable ».

Des avantages indéniables

Choisir cette option, c’est protéger sa santé et son environnement tout en faisant des économies. L’acier inoxydable est utilisé à la cuisine et sert aussi à la conservation des aliments. C’est un alliage de fer, de nickel et de chrome et un meilleur moyen pour contenir les aliments liquide et solide. Une gourde ou une bouteille réutilisable est respectueuse de l’environnement, car elle est robuste et sert pour toujours. Les bouteilles réutilisables en acier inoxydable sont plus durables que toute autre bouteille, et même très stables pour une gourde. Une bouteille réutilisable en ce matériau est incassable. Elle servira donc de façon optimale pour les activités en extérieur, pour vos voyages et vos randonnées. À cet effet, vous pouvez la mettre dans ce sac a dos vintage.

L’acier inoxydable ne possède pas de substances nocives comme BPA et autres, et ne se détériore presque jamais par l’usage. Par ailleurs, l’acier inoxydable préserve longuement la température des boissons au même niveau et offre une résistance impeccable à la chaleur. En outre, les bouteilles réutilisables en acier inoxydable peuvent être lavées au lave-vaisselle. Il faut noter que l’inox ne garde pas les odeurs et ne modifie pas le goût des aliments solides ou liquides. Aussi, il ne retient pas les bactéries. Comme son nom l’indique, la gourde en acier inoxydable ne s’oxyde pas et donc ne rouille guère.

Écologique et économique

Les bouteilles réutilisables en acier inoxydable sont écologiques, car vous ne participez plus à la dégradation de l’environnement occasionnée par les bouteilles plastiques. La gourde s’utilise à l’infini et ne produit donc pas de déchet. Ces bouteilles sont économiques parce que vous les achetez une fois pour de bon. Ainsi, vous n’avez plus besoin d’acheter régulièrement ces bouteilles en plastiques qui reviennent finalement plus cher. La bouteille réutilisable en acier inoxydable vous permet d’emporter de l’eau et toute autre boisson de votre choix. Si vous ne voulez pas dégrader votre état de santé à la longue, ce sont ces bouteilles qu’il faudra acheter.