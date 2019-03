Home » Santé Pourquoi la cigarette électronique a remplacé le tabac dans le coeur des français ? Santé Pourquoi la cigarette électronique a remplacé le tabac dans le coeur des français ?

Si cet objet n’est apparu en France il y a moins d’une dizaine d’années, son impact est désormais considérable dans l’Hexagone. Malgré plusieurs polémiques à son sujet, la cigarette électronique a lentement mais surement remplacé le tabac traditionnel dans le cœur des Français. Entre les tarifs pratiqués, les risques sur la santé et les perspectives à court et long terme, le tabac n’a plus la cote en 2019. Zoom sur une tendance qui ne semble pas s’essouffler…

Pratique et moins nocif pour la santé

En dépit d’une communication agressive sur le sujet, l’industrie du tabac se retrouve face à une vraie difficulté vis à vis de la cigarette électronique. En effet, les résultats sont unanimes, fumer avec une cigarette électronique est moins nocif pour la santé. Sans rentrer dans des détails scientifiques, il suffit de regarder la composition d’une cigarette traditionnelle et celle d’un liquide pour cigarette électronique pour comprendre. 70 substances cancérigènes dont le goudron sont présentes dans une cigarette classique alors que la liste de ces substances cancérigènes ne dépassent pas les 2 (nicotine et propylène). On continue ?

Un large choix et plus économique

L’autre grand atout de la cigarette électronique est bien évidemment son prix. Acheter une cigarette électronique dans le commerce ne dépasse pas la trentaine d’euros. Ce qui représente un investissement, Mais quand on sait que le prix d’un liquide est bien moins élevé que celui d’un paquet de tabac traditionnel (3euros en moyenne), le calcul est vite fait. Second avantage, le large choix de goûts différents pour les liquides à vapoter. En allant jeter un coup d’œil sur le net, on s’aperçoit qu’il existe plus d’une centaine de saveur différente. Une sacrée différence lorsqu’on sait que peu de variations de gout existent dans le tabac classique. Plus simple d’utilisation, moins dangereuse pour la santé, plus économique et offrant un choix plus important que sa concurrente, la cigarette électronique l’emporte haut la main. What else ?